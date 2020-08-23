Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 23 серпня 2020 року

Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Державного Прапора України! Для Об’єднаних сил синьо-жовтий стяг є оберегом та символом честі, гідності, боротьби, перемоги і любові до нашої Батьківщини!

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

22 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation