Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 11 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік ПІСКІВ ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку ЗАЙЦЕВЕ російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік ГРАНІТНОГО окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях ПОПАСНОЇ противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку ВОДЯНОГО російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3961 транспортний засіб, 4050 осіб, 2 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 31 адміністративне правопорушення та розкрито 33 злочини.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1184 особи, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1114 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 2,5 гектари території та передали на знищення 116 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation