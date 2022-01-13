Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 січня 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation