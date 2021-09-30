Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 вересня 2021 року

Протягом минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.

Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

В районі ЗОЛОТОГО-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту ПІСКИ російські найманці обстріляли наші позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу ШУМІВ ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку ЛЕБЕДИНСЬКОГО окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Втрат серед наших воїнів немає.

Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation