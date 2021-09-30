Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 вересня 2021 року
Протягом минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.
Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
В районі ЗОЛОТОГО-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту ПІСКИ російські найманці обстріляли наші позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу ШУМІВ ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку ЛЕБЕДИНСЬКОГО окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Втрат серед наших воїнів немає.
Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet