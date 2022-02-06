Спутниковые снимки зафиксировали развертывание войск на границе «Лукашенковщины» с Украиной (фото)

Спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной накануне совместных учений, объявленных Москвой и Минском, которые НАТО назвала самым крупным развертыванием в Беларуси со времен холодной войны.

Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Снимки американской компании Maxar Technologies показали, что воинские части, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, было переброшено в Беларусь в трех местах недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты расположены в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Спутниковые снимки показали, что Maxar Technologies идентифицировала как 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 «Искандер» и реактивные системы залпового огня под Ельском.

На снимках видно, что в Речице впервые создано несколько палаточных городков.

Аналитики военной разведывательной компании IHS/Janes считают, что в Ельске есть элементы как минимум трех тактических групп российских батальонов.

Контекст

Минобороны России заявило в субботу, что оно направило для участия в учениях ракетные комплексы С-400 и боевые самолеты Су-25. Накануне учения министр обороны России Сергей Шойгу в четверг посетил полигон на западе Беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе назвал маневры России в Беларуси крупнейшим российским развертыванием в этом районе со времен холодной войны и добавил, что частью этого были ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки.

Добавим

Россия и Беларусь заявили, что 10-20 февраля проведут совместные учения под названием Union Resolve 2022, направленные на отработку отражения нападения на южные границы их альянса.

Новое развертывание и запланированные учения происходят в то время, когда напряженность между Россией и Западом высока из-за сосредоточения Россией войск вблизи границы с Украиной. Западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения в Украину, тогда как Москва отрицает наличие таких планов.