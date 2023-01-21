Судитимуть російського окупанта, який ґвалтував та знущався над мирними жителями Київщини
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області.
Слідством встановлено, що 8 березня 2022 року 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ окупували населений пункт на Київщині. Російські військовослужбовці одразу почали залякувати мирне населення. Вже у перші дні окупації вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села.
10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися.
Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто «розібратися». За словами потерпілої, на підлозі будинку було багато використаних презервативів.
Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним.
Його судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Національної поліції України.