Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі

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У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.

Захисники з катера підбили російський літак під час бою біля Зміїного – ГУР

Бій українських катерів і російського літака, скриншот із відео ГУР Міноборони

Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці  завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Головне управління розвідки МО України

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