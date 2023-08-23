Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі

У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.

Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Головне управління розвідки МО України