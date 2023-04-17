«Симоньянистий» кремлівський пропагандист вихваляється, що «вагнерівці» страчують мирних українців

Російський пропагандист, чоловік топ-рупора Кремля Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян відкрито зізнався, що “вагнерівці” жорстоко страчують мирних жителів України, яких підозрюють у співпраці з ЗСУ.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, під час своєї пропагандистської програми Кеосаян заявив, що особисто він підтримує такі страти. За його словами, це нелюдсько, але під час війни цілком нормально.

“У них (“вагнерівців – УНІАН) дуже добре вирішене це питання. Якщо когось, хто наводив на наші війська їхні снаряди, спіймали – з ними відбувається якийсь нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете, що це жорстоко? Так, це жорстоко. Ви скажете, що нелюдсько. А війна, як повинен вам сказати, дуже жорстока і абсолютно нелюдська штука”, – заявив пропагандист.

“А пам’ятайте, як ці ж люди рік тому кричали, що “Буча – фейк!”, “Російські солдати таке зробити не могли” тощо. Минув рівно рік. І тепер офіційна російська пропаганда вже не заперечує розправи над цивільними, а виправдовує їх”, – прокоментував журналіст. // УНІАН