«Симоньянистий» кремлівський пропагандист вихваляється, що «вагнерівці» страчують мирних українців

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Російський пропагандист, чоловік топ-рупора Кремля Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян відкрито зізнався, що “вагнерівці” жорстоко страчують мирних жителів України, яких підозрюють у співпраці з ЗСУ.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, під час своєї пропагандистської програми Кеосаян заявив, що особисто він підтримує такі страти. За його словами, це нелюдсько, але під час війни цілком нормально.

Симоньян и Кеосаян уничтожают репутацию российского государства

“У них (“вагнерівців – УНІАН) дуже добре вирішене це питання. Якщо когось, хто наводив на наші війська їхні снаряди, спіймали – з ними відбувається якийсь нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете, що це жорстоко? Так, це жорстоко. Ви скажете, що нелюдсько. А війна, як повинен вам сказати, дуже жорстока і абсолютно нелюдська штука”, – заявив пропагандист.

“А пам’ятайте, як ці ж люди рік тому кричали, що “Буча – фейк!”, “Російські солдати таке зробити не могли” тощо. Минув рівно рік. І тепер офіційна російська пропаганда вже не заперечує розправи над цивільними, а виправдовує їх”, – прокоментував журналіст. // УНІАН

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