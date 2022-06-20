У кафе в окупованому Херсоні застрелили двох російських окупантів, ще одного поранено

Той, що вижив, лікується в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму.

В Херсоні з автомата розстріляли трьох російських військових, які «відпочивали» в кафе.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги», — йдеться в повідомленні.

В результаті двоє військових загинули, ще один був поранений.

«Два чеки по 200, та 1 — 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття», — зазначили в командуванні. // УНІАН