У центрі, поки що, російського Бєлгорода, партизани з безпілотника атакували будівлі ФСБ та МВС
Диверсійна група, що складається, з росіян, які воюють на боці ЗСУ, у понеділок здійснила наймасштабнішу за час війни вилазку на територію Росії. Бій у Бєлгородській області, який тривав до самого вечора, показав, що російські силовики не готові до захисту прикордонних сіл від таких атак.
Українська військова розвідка наполягає, що диверсію здійснили легіон “Свобода Росії” і “Російський добровольчий корпус” (РДК), у яких на боці ЗСУ воюють росіяни.