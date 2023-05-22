У центрі, поки що, російського Бєлгорода, партизани з безпілотника атакували будівлі ФСБ та МВС

У центрі Бєлгорода стався вибух – попередньо, біля будівлі ФСБ, крім будівлі ФСБ, з безпілотника також було атаковано будівлю МВС, – пише телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на власні джерела.

Диверсійна група, що складається, з росіян, які воюють на боці ЗСУ, у понеділок здійснила наймасштабнішу за час війни вилазку на територію Росії. Бій у Бєлгородській області, який тривав до самого вечора, показав, що російські силовики не готові до захисту прикордонних сіл від таких атак.

Українська військова розвідка наполягає, що диверсію здійснили легіон “Свобода Росії” і “Російський добровольчий корпус” (РДК), у яких на боці ЗСУ воюють росіяни.

Через запроваджений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені.