У ЗСУ підтвердили знищення в Чорнобаївці пункту управління 22-го армійського корпусу ЗС РФ

Оперативне командування «Південь» підтвердило, що в Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рф.

Про це ОК «Південь» повідомляє у Фейсбуку, передає Укрінформ.

«Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу. Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався», – йдеться в повідомленні.

Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників. Втрат немає.

Армійська авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного. За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога становлять: 31 військовий, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також безпілотник-розвідник.

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рф. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується. У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало: два ракетоносці із 16 ракетами і три ВДК.

«У рамках контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові і стратегічні об’єкти. Керував мережею мешканець Одещини. Ступінь провини та обсяги відповідальності по кожному учаснику мережі встановлюватиме слідство», – додали в ОК «Південь».