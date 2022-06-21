Українські війська завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний

За даними командування, окупанти зазнали великих втрат.

Українські військові завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний (Одеська обл.), який окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Про це сьогодні повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Як зазначається, окупанти зазнали великих втрат.

«Завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження, в ході якого те, що рашисти гордо називали «острівним гарнізоном», обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення», — сказано в повідомленні.

За даними командування, склад корабельного угруповання ворога за ніч не змінився, тому загрози залишаються такими ж.

У командуванні також розповіли про складну ситуацію на Херсонщині. Там окупанти застосовують різну зброю, включаючи ту, що заборонена міжнародними конвенціями. Обстановка в регіоні вкрай складна. Особливо у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаївщиною. Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району. // УНІАН