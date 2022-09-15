В Ізюмі знайшли сотні могил із загиблими під час російських обстрілів і окупації (відео)

Щодня стають відомі все нові звірства російських окупантів.

В Ізюмі, який було звільнено від російських окупантів, знайшли цвинтар із масовими похованнями. Попередньо тут поховані сотні людей.

Про це повідомив у інтерв’ю виданню “Настоящее время” Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

“Це навіть не під Ізюмом, це в самому Ізюмі, це цвинтар. Є відео, вони [окупаційні війська] самі виставили це відео, коли було окуповане місто, і ми розуміли, що потрібно це місце розшукати після того, як ми деокупуємо цю територію Ми так і знайшли це поховання, але ми не знали, що там будуть поховання та інші якісь”, – повідомив Котенко.

Він додав, що на могилах стоять нашвидкуруч зроблені хрести, на яких здебільшого вказані лише номери.

Котенко зазначив, що під час російських обстрілів люди гинули просто на вулицях, і ритуальні служби ховали загиблих на цьому цвинтарі.

“І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому йому було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких”, – розповів Котенко.

Він наголосив, що на цвинтарі поховані сотні людей, але там треба зрозуміти, як гинули люди.

На його думку, люди гинули від артобстрілу.

“Я не хочу називати це Бучею – тут більше, скажімо так, цивілізовано поховані люди. Не хочу про це навіть думати, але я думаю, що там є й загиблі діти”, – підсумував Олег Котенко.

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