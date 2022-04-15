В результаті обстрілу окупантами житлового району в Харкові загинули 7 жителів, серед яких — немовля

34 людини отримали поранення.

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них — 7-місячне немовля.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 34 людини дістали поранення. Усім постраждалим медики надають екстрену медичну допомогу.

«Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях», — закликав Синєгубов.

Нагадаємо, керівник Харківської ОВА раніше повідомив, що за час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них — 24 дитини. // LB.ua