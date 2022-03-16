Від початку війни тільки на Київщині окупантами зруйновано 38 закладів освіти

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Від початку війни російські окупанти зруйнували 38 закладів вищої освіти у Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, пише УНН.

Повідомляється, що зруйновано:

  • 1 заклад професійно-технічної освіти,
  • заклад дошкільної освіти.

Пошкоджено:

  • 2 заклади професійно-технічної освіти,
  • 21 заклад загальної середньої освіти,
  • 10 закладів дошкільної освіти,
  • 3 заклади позашкільної освіти.

Також зруйнований відділ освіти Бородянської територіальної громади.

“При цьому, ми не маємо інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Макарівський, Димерській громадах через відсутність зв’язку”, — наголосив Кулеба.

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