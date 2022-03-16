Від початку війни тільки на Київщині окупантами зруйновано 38 закладів освіти

Від початку війни російські окупанти зруйнували 38 закладів вищої освіти у Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, пише УНН.

Повідомляється, що зруйновано:

1 заклад професійно-технічної освіти,

заклад дошкільної освіти.

Пошкоджено:

2 заклади професійно-технічної освіти,

21 заклад загальної середньої освіти,

10 закладів дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

Також зруйнований відділ освіти Бородянської територіальної громади.

“При цьому, ми не маємо інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Макарівський, Димерській громадах через відсутність зв’язку”, — наголосив Кулеба.