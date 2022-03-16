Від початку війни тільки на Київщині окупантами зруйновано 38 закладів освіти
Від початку війни російські окупанти зруйнували 38 закладів вищої освіти у Київській області.
Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, пише УНН.
Повідомляється, що зруйновано:
- 1 заклад професійно-технічної освіти,
- заклад дошкільної освіти.
Пошкоджено:
- 2 заклади професійно-технічної освіти,
- 21 заклад загальної середньої освіти,
- 10 закладів дошкільної освіти,
- 3 заклади позашкільної освіти.
Також зруйнований відділ освіти Бородянської територіальної громади.
“При цьому, ми не маємо інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Макарівський, Димерській громадах через відсутність зв’язку”, — наголосив Кулеба.Tweet