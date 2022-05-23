Військовослужбовцю рф повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів на Київщині

Правоохоронці інкримінують зловмиснику позбавлення волі мирних мешканців с. Мощун, насильство над населенням у районі воєнних дій, розкрадання майна тощо. Також слідчі перевіряють ймовірну причетність підозрюваного до вбивства двох цивільних осіб.

Працівники Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснюють працівники Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що на території с. Мощун Бучанського району Київської області військовослужбовці рф вчиняли злочини стосовно мирного населення.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 29-річний мешканець м. Кострома спільно з іншими окупантами позбавляв волі місцевих мешканців. Захоплених громадян України тримали в господарських приміщеннях, до них регулярно застосовувалося насильство.

Також окупанти забирали в людей продукти харчування, мобільні телефони, транспортні засоби, цивільний одяг та зброю.

Національна поліція України