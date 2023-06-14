Внаслідок ранкових російських атак на Донеччині загинули троє людей (фото)

Поліція документує російські злочини

За минулу добу росія здійснила 15 обстрілів, ще 7 – сьогодні після опівночі. Трьох цивільних мешканців вбито, шестеро поранені.

Пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, коксохімічний завод, залізничну колію, господарчу споруду.

Крім того, сьогодні під ранок ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, Краматорську та смт Ясногірка. Руйнувань зазнали понад пів сотні приватних осель, критична інфраструктура, приміщення поліції та службове авто.

Близько 5:00 російські війська поцілили ракетою по Ясногірці. Авіаудар ракетою Х-22 росіяни завдали по Костянтинівці.

Національна поліція України