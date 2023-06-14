Внаслідок ранкових російських атак на Донеччині загинули троє людей (фото)

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Поліція документує російські злочини

За минулу добу росія здійснила 15 обстрілів, ще 7 – сьогодні після опівночі. Трьох цивільних мешканців вбито, шестеро поранені.

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Пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, коксохімічний завод, залізничну колію, господарчу споруду.

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Крім того, сьогодні під ранок ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, Краматорську та смт Ясногірка. Руйнувань зазнали понад пів сотні приватних осель, критична інфраструктура, приміщення поліції та службове авто.

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Близько 5:00 російські війська поцілили ракетою по Ясногірці. Авіаудар ракетою Х-22 росіяни завдали по Костянтинівці.

Національна поліція України 

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