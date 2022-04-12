З російського полону звільнили подружжя з Сумської області

Україна, в рамках обміну полоненими, повернула додому подружжя з Сумської області. Їх затримали російські окупанти ще на початку квітня у Путивльському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації — керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.