З’явилась інформація, що під Авдіївкою ЗСУ збили ворожий Су-25 та взяли в полон пілота

Цей штурмовик, ймовірно, брав участь у вчорашньому авіанальоті на Авдіївський коксохім.

Воїни 110 бригади Збройних сил України “приземлили” російський штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки Донецької області.

Як повідомив народний депутат Муса Магомедов, воїни менш ніж за добу помстилися окупантам за вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохімічний завод. Ймовірно, збитий штурмовик брав участь в атаці.

“Сьогодні вранці над Авдіївкою силами 110-ї бригади ЗСУ збито СУ-25, пілота взято в полон. Слава ЗСУ. Збили зі Stingera”, – написав нардеп.

Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також повідомив про збиття Су-25 під Авдіївкою, пілот – у полоні. При цьому воєнкор зазначає, що чекає підтвердження від Генштабу. // УНІАН