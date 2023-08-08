За добу російські окупанти били по 8 областях України. В Луганській захисники відбили спроби штурму

Обстрілів також зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Харківська і Запорізька області.

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли три рази (20 вибухів). Новгород-Сіверський район – обстріл із АГС, мінометів, Чернігівський район – обстріл із артилерії. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій вчора ввечері рашисти завдали двох ракетних ударів (ОТРК “Іскандер”) по центру Покровська. Вбили сімох людей (пʼятьох цивільних, працівника ДСНС та військового); поранили 67 (29 цивільних включно з двома дітьми 2006 та 2012 року народження, 29 поліцейських, двох військових, сімох працівників ДСНС). Крім того, одну людину поранено під час обстрілу Рай- Олександрівки. Загальна кількість втрат за добу серед цивільного населення становить 5 вбитих та 30 поранених. Загалом протягом доби ворог здійснив 19 обстрілів населених пунктів області, застосувавши ракети ОТРК “Іскандер”, авіаудар “КАБ-500”, ракетну систему залпового вогню “Ураган”, “Град”, артилерію. За оперативними даними, пошкоджено 31 об’єкт: 27 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), адмінбудівля, гараж, чотири цивільних автомобіля, ЛЕП, будівля готелю, аптека, два магазини, приміщення прокуратури, кафе.

У Дніпропетровській вночі гучно було в Нікопольському районі – чотири обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та “Граду”. У Нікополі пошкоджені два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об’єкт. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Продовжили окупанти атакувати Нікополь і вранці. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора вдень по Нікопольському району ворог бив сім разів. Накрив район важкою артилерією. Більшість ударів прийшлися по самому Нікополю. Є загиблий та постраждалий. У місті пошкоджені вісім приватних будинків, три господарські споруди, авто, газогін і три лінії електропередач. У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її оперативно загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечена оселя. Вчора над областю було збито два дрони та ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Поранено людину.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 68 обстрілів (342 снаряди), з них по Херсону – 10 обстрілів (18 снарядів). Влучання в райони 23 населених пунктів, будівлю “Пункту незламності” у Херсоні. Внаслідок вчорашнього нічного обстрілу житлового будинку у Херсоні у восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Внаслідок повторного влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. Поранення також отримала 93-річна жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. Також окупанти вдарили по житловому будинку у селі Садове. Поранення отримав 50-річний чоловік. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, 13 – дістали поранення.

У Луганській захисники відбили чергову спробу ворога штурмувати південніше Новоселівського. Окупанти посилюють артилерійські обстріли вздовж усієї лінії фронту. Під ворожий вогонь потрапили Білогорівка та Кузьмине. За добу противник здійснив 148 обстрілів (567 снарядів).

У Харківській вчора ввечері окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка. Пошкоджено шість будинків, господарчі споруди. Загинули двоє людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо людей госпіталізовані. Ще одна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані двоє співробітників ДСНС та двоє співробітники поліції. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Охрімівки, Бочкового, Нескучного, Амбарного. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районах Синьківки та північніше Іванівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщеня ТОВ “Нібулон” та ТОВ “СТВ Плюс”, сталися пожежі. У Петропавлівці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, зазнав поранення 63-річний чоловік. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Горіла лісосмуга на площі 5000 м кв. В Чернещині Ізюмського району пошкоджено ферму ТОВ “Агрофірма”. За добу по області двоє загиблих, 10 поранених.

Росіяни посилили обстріли Запорізького краю – за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах. 87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір’я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам’янського, Малих Щербаків, Степового, П’ятихаток, Лобкового та Плавнів. Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари – по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, чотири БпЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір’ю прийшлося вісім обстрілів з РСЗВ. В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. З мінометів обстріляно два населених пункти у Хотінській громаді. Попередньо – без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 11 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстріляно сім населених пунктів у Краснопільській, Білопільській громадах. Середино-Будська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл з гранатомету (чотири вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав семи ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. // LB.ua