Зрадники з т. зв. «ЛНР» у паніці пропонують Україні співпрацю, РФ їх вже кинула

Колаборанти та бойовики чітко розуміють, що на території Росії їх ніхто не чекає.

Окупанти та колаборанти виходять на зв’язок з українськими військовими та владою, пропонуючи співпрацю. Це відбувається на тлі успіхів української армії.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, бойовики “ЛНР” перебувають у депресивному стані. Вони збираються для того, аби обговорити, що робити після звільнення Луганської області.

“Настрій досить депресивний. Вони розуміють, що… Ну, люди, що вміють думати, черпають інформацію з різних джерел. Те, що показує телевізор російський – це добре, але вони ж володіють оригінальною інформацією. Давайте лише поглянемо на підписання цих папірців у Кремлі головних гауляйтерів. Можна усміхатися скільки завгодно, можна, як мушкетери, руки потискати. Треба було поглянути на їхні очі – очі не брешують. Їм важко перелаштувати погляд. Там погляд наляканих, розгублених людей”, – сказав Гайдай.

За його словами, найбільша проблема колаборантів, яку вони усвідомлюють, – це те, що їх не випустять за межі Луганської області. Гайдай підтвердив, що зрадники намагалися втекти в РФ під час контрнаступу на Харківщині, але їх не випустили.

“Я думаю, що всі ці “ЛНРівські” війська, коли намагатимуться втекти в РФ, на території Росії виставлять загороджувальні загоні. Вони їх пускати не будуть. Якісь незрозумілі озброєні люди. Вони не пустять великі формування озброєних людей до себе на територію. Вони змусять їх воювати”, – сказав Гайдай. // УНІАН