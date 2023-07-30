ЗСУ знищили новітній ЗРК “Бук” та РЛС рашистів, влаштувавши видовищний феєрверк (відео)

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав відео бойової роботи одного із підрозділів Сил оборони України, який завершився ефектною утилізацією засобу ворожої протиповітряної оборони. Це показує, наскільки близько до лінії фронту ворог вимушений підтягувати засоби своєї ППО, зазначає видання DEFENSE EXPRESS.

На цьому відео ми можемо побачити, як наші воїни відпрацювали по ТЗМ з ракетами до новітного російського ЗРК типу “Бук-М3”, та по РЛС виявлення цілей 9С18М3, що працює в складі цього комплексу. Влучання спочатку по радіолокаційній станції, потім – по ТЗМ, і вторинна детонація від вибуху ракет дали неймовірно яскравий феєрверк.

Який засіб ураження був використаний для знищення цих цілей – лишається невідомим. Але тут показовими є як мінімум два моменти.

Перший – наскільки близько рашистам доводиться підтягувати засоби своєї ППО до лінії фронту, і так підставлятись під засоби ураження, які зараз наявні в розпорядженні ЗСУ. Другий – наскільки важливими є темпи знищення рашистських ЗРК, щоб “розчистити небо” для роботи наших безпілотників, щоб у свою чергу забезпечити необхідну ефективність при роботі артилерії ЗСУ для знищення російських окупантів.

Колонна ворожих ЗРК “Бук-М3”, ілюстративне фото з відкритих джерел

Ймовірно, це був взагалі перший “Бук-М3”, знищений нашими воїнами під час повномасштабної війни проти РФ. У всякому випадку, за консервативним оцінками аналітиків порталу Oryx, до цього знищення російських ЗРК саме цього типу поки що не фіксувалось.

Російські пропагандисти ще в 2021 році стверджували, що їх “Бук-М3” має “протиракетні” властивості, та збивав понад 90% від усіх випущених ракет (щоправда, без деталізації, які саме це були ракети). Але схоже, що ці характеристики виявились як мінімум перебільшеними.

ТЗМ типу 9Т243М до “Бук-М3” перед ураженням, липень 2023 року, стоп-кадр з відео

Відомо, що до складу комплексу 9К317 “Бук-М3” входять пункт бойового управління 9С510М, РЛС типу 9С18М3, до 12 пускових установок типу 9А316М (кожна з яких може нести до 6 зенітних ракет), та до шести самохідних вогневих установок типу 9А317М, транспортно-заряджальні машини типу 9Т243М. Заявлена дальність ураження цілей при цьому складає від 2 до 70 км.

РЛС типу 9С18М3 може виявляти цілі на дистанції до 160 км, і по суті є “очима” комплексу “Бук-М3”. Скільки радіолокаційних станцій саме цього типу має армія РФ, у відкритому доступі даних нема. Але якщо зважити на те, що серійне виробництво “Бук-М3” стартувало лише в 2016 році, очевидно, що РЛС типу 9С18М3 для російської армії є рідкісною. До цього моменту, за консервативними оцінками порталу Oryx, рашисти втратили мінімум одну 9С18М3.