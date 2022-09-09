ЗСУ знищили склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога, – ОК «Південь»
Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
“Нашою авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах”, – вказують військові.
В ОК “Південь” зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилась на:
- 75 солдатів;
- 9 танків Т-72;
- 2 гаубиці “Мста-Б”;
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
“У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового”, – додали наші воїни.