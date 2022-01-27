72-летний солист петербургского Мариинского театра задержан за сексуальное насилие над внучкой

В Петербурге задержали 72-летнего солиста Мариинского театра, доцента петербургской консерватории и заслуженного артиста РСФСР — его подозревают в сексуальном насилии над внучкой.

Как сообщает «Фонтанка», артиста задержали около его дома на Вознесенском проспекте.

В настоящее время мужчина находится в ИВС.

Известно, что в августе 2021 года на горячую линию Следственного комитета поступил звонок — детский психолог сообщила, что неизвестный человек домогается 4-летнего ребенка в квартире на Парашютной улице. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следствием было установлено, что именитый петербуржец в течение всего 2020 года в рощинском СНТ «Актер» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. // Znak.com