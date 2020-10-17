Азербайджанский город Гянджа обстреляли ракетами: десятки убитых и раненых

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Армении осуществили ракетный обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа.

Как сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, ракеты попали в жилые кварталы, что привело к гибели 13 и ранению еще 52 местных жителей.

Список погибших еще уточняется.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

По данным Администрации президента Азербайджана, Армения осуществила ракетные обстрелы двух азербайджанских городов — Гянджи и Мингечаура, однако ракеты в сторону последнего города военные успели перехватить.

В свою очередь. спикер Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Вооруженные силы Азербайджана провели ракетный обстрел нагорно-карабахских городов Степанакерт и Шуша. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»