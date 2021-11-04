Бразильського бойовика так званої «ДНР» Лусваргі на батьківщині посадили на 8 років

Бразильський найманець російських окупаційних військ на Донбасі Рафаель Лусваргі, який був заарештований у грудні 2016-го в Борисполі, отримав в Україні строк за тероризм і був звільнений за обміном, уже в Бразилії почув новий вирок. 26 жовтня його засудили до більш як 8 років тюрми суворого режиму. Також “Бразилець” муситиме покрити чималий штраф.

За що судили, що дали

Це нова справа, яка не стосується українських “подвигів” Лусваргі. Вона про наркотики і зброю.

8 травня 2021 року він потрапив у поле зору поліцейської спецгрупи ROCAM (патрулі із підтримкою мотоциклістів), яка патрулювала район Віла Жені міста Презіденте Пруденте – одного з міст-супутників великого Сан-Паулу. Після короткого діалогу поліцейські затримали підозрілого чоловіка, після чого вчинили обшук у його помешканні.

Там знайшли 25 кг канабісу, кілька грамів кокаїну, а також 350 набоїв калібру 9 мм. Окрім того, у “Бразильця” були конфісковані гроші, його закордонний паспорт, вага та мотоцикл.

Рафаель Лусваргі на допиті розповів, що після звільнення в Києві в грудні 2019 року він приземлився в Бразилії “близько місяця тому”, а на захід штату Сан-Паулу приїхав “у пошуках роботи, на яку вказав друг”. “За допомогою контактів” він нібито погодився тримати вдома наркотики та боєприпаси на прохання інших людей, а оплата за це буцімто становила 3 тисячі реалів (573 долари США) на місяць.

6 серпня суддя Сізара Коррал де Ареа Леау Муніж із 3-ї кримінальної секції Презіденте Пруденте продовжила перебування Лусваргі ще на 90 днів.

Рішення про продовження перебування під вартою суддя мотивувала тим, що “злочини, у скоєнні яких обвинувачений Рафаель Маркес Лусваргі, є надзвичайно серйозними, із максимальним терміном ув’язнення більш як 4 роки”. Суддя також зазначила, що “у справі достатньо ознак небезпеки, яку може спричинити звільнення обвинуваченого”, а сам тип кримінального правопорушення “вимагає запобіжної міри у вигляді ув’язнення для гарантії збереження громадського порядку”.

17 вересня в суді Сан-Паулу відбулося засідання у новій бразильській справі Лусваргі. Були заслухані свідки, а також сам Лусваргі – у режимі відеоконференції.

І ось 26 жовтня та сама суддя Сізара Муніж ухвалила рішення засудити “Бразильця” до 8 років 1 місяця та 6 днів позбавлення волі обов’язкового суворого режиму, особливо на початковому етапі ув’язненні. Окрім того, Лусваргі повинен сплатити 780-денний штраф.

Суд відхилив прохання Лусваргі очікувати розгляду можливої апеляції на свободі. А також рекомендував перебування злочинця в тому ж самому пенітенціарному закладі, де він перебував із початку свого арешту у травні.

Було вирішено, що речові докази, вилучені у Лусваргі – мобільні телефони BLU, Samsung та Aura; 259,70 реалів (близько 50 дол. США) та 3,70 євро; вага; комп’ютер MacBook IBM із “мишею” та підзарядкою; мотоцикл Honda Biz 125 ES – передаються на баланс Національного фонду проти наркотиків (FUNAD). Решту речей як такі, що не мають економічної цінності, а також наркотики та набої, відправили на знищення.

У разі несплати штрафу протягом встановленого часу – окрім випадків абсолютної економічної неможливості, яка повинна бути належним чином доведена, – така несплата перешкоджатиме зменшенню терміну покарання та унеможливить звільнення засудженого через умовно-дострокове звільнення, згідно із загальним рішенням Верховного федерального суду Бразилії.

Передісторія та українські “пригоди”

Бразильський найманець “ДНР/ЛНР” Рафаел Маркес Лусваргі – перший іноземець із “далекого зарубіжжя”, засуджений в Україні за участь у бойових діях на боці терористів.

Прибічник ідей сталінізму, нацизму та російського євразійства, Рафаель був затриманий СБУ по прибуттю літаком в аеропорт “Бориспіль” 6 жовтня 2016 року.

“Новинарня” вирахувала його перша, провівши ОСІНТ-розслідування: Бразилець Рафаел Лусваргі: воював за “ДНР” і Росію від Дубліна до Сіетла, затриманий у “Борисполі”.

25 січня 2017 року Рафаель Маркус Лусваргхі (так у документах прокуратури й суду) вперше був засуджений до 13 років ув’язнення з конфіскацією за обвинуваченням у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України – “участь у терористичній групі чи терористичній організації” та “участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань”.

Суд врахував наявність відео, на яких Бразилець сам розповідає про участь у терористичних організаціях “ДНР/ЛНР” та скоєні злочини, а також документи про приналежність до цих структур, поранення, нагороди за участь у бойових діях проти української влади на Донбасі. Лусваргі тоді визнав свою вину.

Однак 17 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення суду першої інстанції щодо Лусваргі та відправив справу Бразильця на повторний розгляд через порушення правила підсудності (його мали б судити в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині – за відомим місцем одного зі злочинів, Донецький аеропорт). Перегляд справи відбувся завдяки долученню до захисту Лусваргі адвоката Валентина Рибіна (замість державних адвокатів).

18 грудня 2017 року джерело “Новинарні” повідомило, що Лусваргі включений до списків на обмін з ОРДЛО.

“Правове рішення щодо Лусваргі складне. Для обміну в ОРДЛО суд поміняє йому запобіжний захід. А потім (після обміну) оголосить у розшук“, – розповідав співрозмовник у прокуратурі.

Однак тоді Лусваргі не був обміняний.

На початку 2018-го через юридичну казуїстику Лусваргі опинився на волі без запобіжного заходу у вигляді арешту. Водночас йому не повернули документи, вилучені під час призначення попередніх запобіжних заходів.

Відтак Рафаел Лусваргі не міг виїхати ні в ОРДЛО, ні за кордон України.

Навесні 2018-го він вільно пересувався по Києву і працював у монастирі МП Голосіївська пустинь. Там його “келію” 4 травня виявили праві активісти, після чого затримали його на вулиці в центрі Києва і силою доставили до СБУ.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати Лусваргі на 60 діб без можливості внесення застави. Після того арешт продовжували.

У листопаді 2018-го бразильський бойовик відмовився від послуг адвоката Рибіна та попросив призначити йому державного захисника. Таке рішення Лусваргі прийняв через постійні неявки Рибіна в Павлоградський міськрайонний суд, аби затягнути справу.

2 травня 2019 року у Павлоградському міськрайоному суді Дніпропетровської області Рафаел Лусваргі отримав повторний вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це стільки ж, як йому відміряли за підсумками першого судового розгляду, в Печерському райсуді Києва в січні 2017 року.

У липні 2019-го вирок набув законної сили.

Однак у грудні 2019 року бразильський найманець потрапив у списки на обмін (повторно), і 30 грудня був звільнений та переданий бойовикам ОРДЛО. Згодом через РФ він виїхав до Бразилії.

Цікаво, що в жовтні 2019 року стало відомо, що рідний брат Лусваргі в Бразилії розшукується за шахрайство. // Новинарня