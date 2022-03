Pink Floyd и Дэвид Гилмор удаляют свою музыку с цифровых платформ в России и Беларуси

Группа объявила Pink Floyd сегодня, что удаляет часть своего каталога с цифровых музыкальных платформ в России и Беларуси. «Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение россии в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются из всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси», — говорится в сообщении.

Музыкальная продукция, которая исчезнет с российских и белорусских платформ, включает студийные альбомы Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) и The Endless River (2014). Гилмор также выпустил четыре сольных студийных альбома за свою карьеру, последним из которых является Rattle That Lock 2015 года, отмечает Pitchfork.