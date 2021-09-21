Премьер-министр Великобритании настаивает на выдаче подозреваемых в отравлении Скрипаля россиян

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Российская Федерация должна выдать трех своих граждан, которые подозреваются в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году. По его мнению, Москва должна понимать стремление Лондона осуществить правосудие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, следствию удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по этому делу.

«Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, что все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием», — отметил Джонсон.