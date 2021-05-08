Принца Лихтенштейна подозревают в убийстве самого большого медведя Евросоюза

Принц Эмануэл из правящей династии княжества Лихтенштейн подозревается в убийстве медведя Артура, проживающего на территории Румынии.

Как утверждает румынская экологическая организация Agent Green, обвинившая принца в убийстве, это крупнейшая особь медведя на территории Евросоюза. В том же принца обвиняет и австрийская экологическая организация VGT, отмечает DISGUSTING MEN.

Сообщается, что принц мог убить медведя случайно. В марте этого года он получил от румынских властей разрешение на отстрел медведицы, которая регулярно нападала на фермы в районе Трансильвании. Однако вместо нее жертвой принца стал 17-летний Артур. Согласно рейтингу трофейной охоты, за столь крупную особь принц заработал 592,8 очков из 600, что является рекордом. Также принц уплатил положенную за отстрел пошлину в 7 тысяч евро.

Румынские власти объявили о расследовании инцидента. Трофейная охота, в том числе и на медведей, запрещена в стране с 2016 году — разрешения на отстрел выдаются лишь в исключительных случаях, когда животные систематически угрожают жизни людей.