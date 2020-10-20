Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским силовикам, в котором призвала их не исполнять преступные приказы

Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским силовикам, в котором призвала их перейти на сторону народа и не исполнять «преступные приказы».

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого. Режим знает, что умирает — и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет», — написала Тихановская.

Как пишет The Insider, Тихановская пообещала, что в «новой Беларуси» сохранится необходимость в работе правоохранителей и системе силовых ведомств.

Она призвала их связаться с координационным советом оппозиции, сделать публичное обращение с поддержкой своего народа. «Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней», — отметила она.

Ранее Светлана Тихановская объявила ультиматум властям Беларуси и президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования — уход Лукашенко, прекращение насилия со стороны силовиков и освобождение всех политзаключенных.