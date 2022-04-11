У Польщі чоловік напав на біженців з України

У Гданську 27-річний чоловік напав на батька й сина, які приїхали до міста в середині березня, втікаючи від війни в Україні.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, громадяни України, 55-річний чоловік та його 16-річний син, їхали трамваєм й розмовляли між собою. Почувши цю розмову, один із пасажирів почав ображати їх через національну приналежність.

Після того, як українці вийшли з трамваю на зупинці, 27-річний агресивний молодик спочатку почав штовхати, а потім ударив по голові старшого чоловіка. Нападника зафіксували камери відеоспостереження. Це й допомогло його затримати.

Через кілька днів оператор камер моніторингу в громадському транспорті помітив, як до трамваю в гданському мікрорайоні Стогі зайшов підозрюваний в нападі на українців. На місце відразу виїхала поліція, яка й затримала чоловіка. За скоєне йому загрожує до 3-х років в’язниці. // Діло