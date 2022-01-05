В Сантьяго пчелы покусали семерых полицейских, пытавшихся разогнать протестующих пчеловодов

В Сантьяго пчелы покусали полицейских, пытавшихся разогнать митинг пасечников. Семь полицейских были доставлены в больницу в Чили после того, как их ужалили во время акции протеста пчеловодов, обеспокоенных продолжительной засухой.

Пострадавших госпитализировали, пишет SBS News.

Пчеловоды хотят, чтобы государство повысило цены на мед или предоставило субсидии производителям меда, и они попросили о встрече с президентом Себастьяном Пинерой.

Пчеловоды установили около 60 ульев, в которых содержалось около 10 000 пчел, на проспекте перед дворцом.

По словам местных властей, четверо пчеловодов были задержаны после акции протеста, а семь полицейских были ужалены во время столкновений.

Производство меда пострадало из-за длительной засухи в Чили, которая привела к тому, что пчелы стали питаться такими источниками пищи, как цветы и урожай.

Хотя засуха в Чили не редкость, нынешняя мегазасуха продолжается с 2010 года, и, по мнению ученых, в этом отчасти виновато изменение климата.