В Сантьяго пчелы покусали семерых полицейских, пытавшихся разогнать протестующих пчеловодов

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В Сантьяго пчелы покусали полицейских, пытавшихся разогнать митинг пасечников. Семь полицейских были доставлены в больницу в Чили после того, как их ужалили во время акции протеста пчеловодов, обеспокоенных продолжительной засухой.

Пострадавших госпитализировали, пишет SBS News.

Sting operation: Police officers hurt during protest by beekeepers in Chile

Пчеловоды хотят, чтобы государство повысило цены на мед или предоставило субсидии производителям меда, и они попросили о встрече с президентом Себастьяном Пинерой. 

Пчеловоды установили около 60 ульев, в которых содержалось около 10 000 пчел, на проспекте перед дворцом. 

 

По словам местных властей, четверо пчеловодов были задержаны после акции протеста, а семь полицейских были ужалены во время столкновений. 

Производство меда пострадало из-за длительной засухи в Чили, которая привела к тому, что пчелы стали питаться такими источниками пищи, как цветы и урожай. 

Хотя засуха в Чили не редкость, нынешняя мегазасуха продолжается с 2010 года, и, по мнению ученых, в этом отчасти виновато изменение климата.  

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