Во Вьетнаме полиция обнаружила подпольную фабрику, которая отмывала и перепродавала использованные презервативы

Полиция южновьетнамской провинции Биньзыонг накрыла огромную партию использованных презервативов. Подпольная фабрика по их «переработке» держала на складе сотни тысяч изделий. Все они перепродавались в соседние отели и уличные лавки под видом новых. Учитывая, что все делалось в ужасной антисанитарии, теперь местные медики ждут всплеска венерических заболеваний, пишет Disgusting Men.

Простите, если у вас эти фото вызывают ассоциации с пельменями.

Подпольную фабрику удалось накрыть во время полицейского рейда 19 сентября. Предприятие располагалось в частной квартире 33-летней женщины по имени Фам Тхи Тхань Нгок. Помимо «рабочих» комнат здесь располагался склад, где нашлось 360 килограммов презервативов — всего около 324 тысяч штук. И все — готовые к реализации.

Сама Фам Тхи Тхань Нгок утверждает, что она тут почти не при делах. Раз в месяц «какой-то мужчина», имени которого она не знает, привозит ей целые мешки неведомо как и кем собранных использованных презервативов. Затем ее работники, несколько нанятых женщин и мужчин, полоскают добычу и высушивают ее. Довольно показательно, что моют все из рук вон плохо, зато сушат старательно — надев на деревянные фаллоимитаторы разного размера и формы. Делается это для того, чтобы при дальнейшей упаковке презервативы смотрелись аккуратнее и не вызывали подозрений у покупателей.

Сколько именно изделий здесь отмыли и перепродали — неизвестно, но, очевидно, счет идет на миллионы. Да еще и наверняка многие из них проходили через эту «фабрику» не по разу. Учитывая, что юг провинции Биньзыонг — высокоурбанизированная территория, примыкающая к крупнейшему городу страны Хошимину, продажи могли идти и в мегаполис. Собственно говоря, и поставщиком использованных презервативов мог быть этот город. В общем, это все не какая-то местечковая тема, а развитый бизнес, и от покупки этого контрафакта не застрахованы жители мегаполисов и туристы.