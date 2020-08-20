Что такое кибербуллинг, и как с ним справиться

Распространенным преступлением в сфере информационных технологий является Интернет-травля — кибербуллинг— намеренное унижение личности, оскорбления, «сливы», вторжение и обнародование частной, личной информации в пределах сети, отдельных групп, чатов или личной страницы пользователя (организатора травли, его помощников или объекта травли).

Один гневный комментарий под вашей фотографией нельзя назвать кибермоббингом, но если унижения следуют систематически, данную терминологию стоит использовать.

Если инициатор-кибербуллер знаком с объектом насмешек в жизни, ему ничего не стоит создать неприятные материалы о нем.

Что такое кибербуллинг

Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит в себе Статью 173-4 «Буллинг (травля) участника образовательного процесса», в которой идет речь о насилии, применяемом, в том числе, с помощью средств электронных коммуникаций, вследствии чего возможно нанесение вреда физическому и ментальному здоровью человека. В качестве наказания упомянуты 20-40 часов трудовых работ или крупные денежные эквиваленты, причем размеры варьируются в зависимости от предшествующих обстоятельств.

Около трети подростков и молодых людей в Украине и мире сталкиваются с психологическими преследованиями онлайн. Психологи из Megan Meier Foundation провели исследование среди двух групп подростков: одни сталкивались с травлей в Интернете, другие пережили катастрофы, потери близких и тяжелые болезни. В первой группе количество попыток суицида было в два раза больше, чем у тех молодых людей, которые столкнулись с жизненными драмами.

Прошлый опыт моих бывших одноклассников и знакомых из разных стран подтверждает эту статистику, ведь только говоря о чем-то, мы обращаем на проблему внимание общественности.

Лизе 15 лет, и она тайно влюблена в школьного учителя. Девочку недолюбливали в школе, но инцидентов ещё не было, да Лиза и не провоцировала конфликты. Когда же её «подруга» рассказала всему классу о душевной тайне Лизы, одноклассники затеяли злую шутку. Они создали в Photoshop коллаж, который высмеивал якобы близкие отношения Лизы и учителя (их, на самом деле, не существовало), зарегистрировали страницу в социальной сети и выкладывали различные колкости и неприятные комментарии в адрес одноклассницы. Девочка пыталась поговорить с инициаторами травли, но это не возымело успеха. Пробовала не обращать внимание и не заходить в соцсети, но вся школа буквально «гудела» новостями. Наконец, рассказала родителям, и те написали администратору сайта. Страница была удалена. Инцидент якобы был исчерпан, через неделю-другую в школе об этом забыли. Прошло несколько лет, но Лиза до сих пор вспоминает об этом случае как об одном из самых травмирующих.

Следует заметить, что Интернет-травля не ограничивается одной-двумя возрастными категориями, вопреки распространенному мнению. Частое упоминание школьников и студентов как жертв кибербуллинга обусловлено лишь популярностью среди них активного ведения личных аккаунтов. На их месте может оказаться и ребенок, и пользователь 55+, если они захотят сделать свою личность, интересы, работу или достижения достоянием общественности.

Дине 30 лет. Она случайно обнаружила на сайте знакомств анкету с её именем: был указан реальный номер телефона, фотография, интересы. Стоит ли говорить, что Дина несколько лет счастлива в браке и никогда не регистрировалась на подобных сайтах! В анкете написано, что Дина ищет партнёра для времяпрепровождения на один день. Выяснить, кто избрал такой дикий способ мести Дине (или решил пошутить), не удалось. Поиски осложняются тем, что вся информация, указанная в анкете, дублирует данные, которыми Дина делится в социальных сетях.

Примеры кибербуллинга можно найти не только в социальных сетях, но и в блогах, особенно с политическим уклоном. Блогер — профессия, не имеющая категоричного регламента насчет возраста, поэтому ответственность за публикуемую в сети интеллектуальную собственность и психологическое состояние автора несет либо сам человек, либо опекун, в случае когда блог ведется от лица несовершеннолетнего. Все же правонарушением не считается несение ответственности за медиа-материалы, не достигнув совершеннолетнего возраста.

Взломы аккаунтов как более продвинутый уровень кибермоббинга используется «редко, но метко».

Технологический аспект выражается в рекомендациях ставить надежные пароли, не «светить» личной информацией, в случае становления вашей страницы публичной. Также хорошая идея — пользоваться VPN, когда заходите в социальные сети. Если буллер хорошо знаком с цифровыми технологиями, он может получить сведения о том, чем вы занимаетесь, и использовать это против вас, не только посредством мониторинга вашего профиля в Facebook. По ip-адресу можно определить личность и устроить слежку, а технологии VPN позволяют сменить ip-адрес и геолокацию, и тогда информацию о вас будет не так-то просто раздобыть.

Психология буллинга



Кибербуллинг или кибермоббинг — понятие, употребляемое, когда разговор заходит об онлайн-действиях. Систематически можно поделить на виды, по признаку, причинам и характерам систематических психологических преследований.

Скука получает заслуженное первое упоминание из-за своей распространенности и масштабности среди пользователей социальных сетей. «Скука — серьезная проблема для моралиста, ибо со скуки совершается по крайней мере половина всех грехов человечества»,— обращал внимание общественности в своих публикациях, имеющих сильное влияние на формирования пацифических настроений и учений в европейском обществе конца 19 — начала 20 столетий, британский философ Бертран Рассел. Скука может послужить сильной причиной старта буллинга кого-то конкретного, особенно если к ней подключаются остальные психологические причины.

Желание самоутвердиться за счет унижения чьего-либо достоинства, прибегая к личностным оскорблениям, обесцениванию результатов работы, желание демонстрации силы, потребность показать свое превосходство.

Комплекс неполноценности иногда проявляется в комплексе превосходства, то есть желании агрессора самому уйти от унижений и спроецировать это состояние и последствия унижения на любого другого человека.

Страх стать жертвой в уже сложившейся ситуации кибербуллинга, из-за чего присоединяются к группе пассивных агрессоров, наблюдающих за происходящим.

Завоевание признания путем «выделения» своих достоинств на фоне чужих, заранее опущенных или опускаемых.

Межкультурные конфликты «перекочевали» с течением истории в интернет, также как и воинственное отстаивание своей позиции в религиозных и националистических вопросах.

Гендерно окрашенный троллинг в 21 веке стал последствием неадекватных патриархальных традиций и догм прошлого, убеждений в массовой культуре о превосходстве одной половины населения Земли над другой физически, интеллектуально и проч.

Проблемным последствием кибербуллинга является социальная стигматизация униженного.

Стигма — ярлык, оклеймение человека, что влечет за собой практические полное уничтожение возможности реабилитироваться, найти работу и восстановить межличностные отношения в узком кругу.

Среди селебрити это называется явлением «career canceled» (разрушенной карьерой). Зачастую иллюстрируется противоречивым высказыванием публичной личности, которое может быть, как и действительно вне моральных гуманистических норм, но как и безобидным, но не поддерживающим общественное мнение. В Twitter «career canceled» практикуется чаще всего, где люди буллят автора за его слова и делают многочисленные ретвиты против него.

Подводным камнем «career canceled» оказывается неспособность огромного количества людей, бывших фанатов селебрити адекватно и без оскорблений высказать свое мнение, а самое главное объяснить человеку в чем его неправота. Аудитория не задумывается, что скорее всего тот, за кем они следят воспитываться в совершенно другом обществе, а нынешнее сильно отличается от прошлого своими, к счастью, более толерантными убеждениями.

Как международная общественность реагирует на проблему кибербуллинга

Мы говорили о подростках и людях старше, но вместе с ними подвергается опасности ментальное, физическое здоровье и психологическое равновесие 30 процентов пользователей интернета — детей, о которых говорит ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН, дочерняя организация Генеральной Ассамблеи ООН. Родители по всему миру сообщают, что 17%, а в некоторых странах 38% детей, подвергаются травле в социальных сетях из-за расовых предрассудков или психологической незрелости обидчика, его желания унизить, чем он планирует возвыситься над другими.

Брижит Макрон, первая дама Франции, преподаватель французского языка и латыни в средней школе по образованию, отреагировала на регулярно публикуемую статистику, в которой говорится о 10% французских учащихся, которых затрагивает школьная кибер-травля, своим визитом в школу в Кламаре (регион Парижа) в 2018 году.

«Могу дать вам только один совет — говорите об этом. Если вы стали объектом травли, говорите!», — обращалась к детям Брижит. Позднее она рассказывала о собственном опыте, когда она во время преподавания видела зачинщиков и жертв травли.

То, что поможет справиться с кибербуллингом — отказ от молчания. Одолеть травлю можно зная о безопасном пребывании в сети, понимая психологические причины обидчика, на раннем уровне кибермоббинга — блокировкой комментариев и пользователей, имея силу духа и найдя в себе твердую ментальную опору для игнорирования как знакомых, так и совершенно чужих людей в интернете, которым не ведом сетевой этикет и нейтрализация и сублимация своих психологических проблем, не затрагивая ничьего достоинства.

София Шкуро, для «УК»