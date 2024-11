Псевдоексперти як загроза національній безпеці

Така проблема є не тільки в України. “Це небезпечні часи. Ніколи ще люди не мали стільки доступу до знань і водночас не чинили такого опору пізнанню. Дедалі більше звичайних людей не лише не знають базових речей, а й не дотримуються основних правил доведення своєї думки, відмовляючись учитися логічно її аргументувати”, — пише Том Ніколс, автор книги The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters (“Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими”).