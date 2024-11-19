Псевдоексперти як загроза національній безпеці

Згадати тільки пул “експертів”, який активно створював Медведчук. Збирав таких, як Монтян чи Чаплига, вкладав чималі гроші у створення кола їхніх прихильників з залученням якомога більшої кількості людей. Вони були “експертами” з усіх питань, коментували і політику, і економіку, і військову тему. Їм багато хто вірив аж до початку повномасштабного вторгнення. Прихильники дуже довго не помічали, що ці та інші псевдоексперти є насправді прокремлівськими і захищають інтереси Росії, бо на загал здавалося, що вони лише критикують українську владу.

Як власне і владу будь-якої іншої країни, адже непопулярні рішення є завжди. Особливо у вузько-спеціалізованих темах, як металургія, ядерна енергетика тощо. Ці теми складні для розуміння, бо потребують дуже серйозної освіти та великого досвіду. Тому, зрозуміло, для більшості людей зручніше послухати “експерта”, який все спростить і пояснить простими словами. А чи справді це експерт і в чому саме він намагається переконати своїх прихильників, розібратися складно, тому аудиторія приймає на віру те, що чує.