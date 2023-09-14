Начальник Генштабу Збройних сил Польщі: Західна цивілізація повинна зробити більше для України, росіянам не можна давати часу

На Економічному форумі, що триває зараз у польському Карпачі, обговорюються також питання підтримки України, яка бореться з російським агресором.

В бліц-інтерв’ю для Укрінформу начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак розповів, яким чином Польща допомагає Україні протидіяти агресору. Найвпливовіший польський військовий розповів, чому ця війна має глобальний характер і чому західна цивілізація повинна допомогти Україні перемогти.

МОРАЛЬНИЙ ДУХ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛИКАЄ ЗАХОПЛЕННЯ

– Пане генерале, як ви оцінюєте поступ української армії на фронті, зокрема на запорізькому напрямку?

– На жаль, росіяни вже сотні років застосовують ті ж самі стандарти, зокрема дуже брутальний підхід до військової справи. Я слідкую за прогресом українських військ, перебуваю у тісному контакті з українським командуванням і союзниками, аби допомога, яку ми готуємо Україні, спрямовувалася на реальні потреби і щоб вона була вчасною. Це нелегке завдання. Росіяни окопалися там дуже сильно, а тому з тактичної точки зору – завдання для українців дуже складне. Натомість, моральний дух українських військових викликає захоплення.

Але перед відповіддю на питання, де перекинуто той чи інший батальйон і бригаду, маємо собі поставити значно серйозніші запитання, адже війна є політичною справою.

– Що ви маєте на увазі?

Росіяни корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає

– Важливо розуміти, де ми в даний момент перебуваємо в політичних процесах. Я з великою увагою слідкував за візитом президента України Володимира Зеленського у Вільнюс (липневий саміт НАТО, – ред.) і бачив, скільки зусиль він докладає, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу і щоб був виконаний вихідний пункт до цього, тобто надання Києву гарантій безпеки.

Я не політик, а військовий і виконую поставлені завдання. Президент і прем’єр-міністр Польщі чітко висловлюються щодо підтримки України. Тому ми стараємося бути прикладом для інших країн, адже разом можемо робити більше. На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми.

Україна не може собі дозволити довгу війну, вам не вистачить людей, щоб її вести, а потім відбудовувати Україну. Ми це повністю усвідомлюємо. Прийняття мільйонів українців за кордоном, які виходили з-під вогню, що було важливо з моральної точки зору, а також відновлення контролю над країною – це перша фаза. Але ми маємо створити умови, щоб українці поверталися додому. Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту.

Натомість, у цій політичній частині є військова: контрнаступ, подолання мінних полів, виконання різноманітних маневрів. Не хочу сильно розвивати думку, аби не давати додаткової інформації росіянам.

ВІЙНА В УКРАЇНІ – НЕ ЛОКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ, ВОНА МАЄ ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

– Як ви оцінюєте заяви деяких західних політиків і військових експертів, зокрема й польських, які кажуть, що успіхи української армії на фронті є скромними і це може впливати на рівень подальшої військової допомоги Заходу…

Я би змінив акценти, щоб морально підтримувати українців, а не рецензувати і критикувати їх

– Якщо успіхи були б більшими, то ми би говорили про зовсім іншу ситуацію. Але Україна воює з Росією, яка не є якоюсь невеликою країною, чи лише з групою Вагнера, а з потужною сильною армією, яку підтримує їхнє суспільство. Ця армія має також ядерну зброю. Тому я би скоріше запитав цих коментаторів, чи на місці українців вони би краще підготуватися і мали більший прогрес? Відтак, я би змінив акценти, щоб морально підтримувати українців, а не рецензувати і критикувати їх. Це аморально з людської точки зору. Цю енергію треба краще використати та організувати більше військової техніки й озброєння, більше допомоги і моральної підтримки, адже для України – ця війна про все, для нас (поляків, – ред.) також.

– Ви сказали, що перебуваєте у постійному контакті з українським командуванням…

– Так, з генералом Залужним.

– Якими є найбільші потреби ЗСУ на даний момент і яким чином Польща допомагає Україні?

Якщо ми втратимо Україну і Білорусь, то втратимо й довіру до себе як до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації

– Ми, фактично, від першого дня направляли в Україну бронетехніку, боєприпаси, бойові засоби, медицину. Цього багато. Це дуже чутлива інформація, не хочу її деталізувати, аби не полегшувати комусь (росіянам, – ред.) справи. Натомість, ми також інвестуємо в навчання, логістику, щоб техніка була справною, адже це нова техніка для української армії. Ми і так під враженням, наскільки швидко українські військові опановують цю техніку. Тому допомога відбувається на багатьох рівнях. В основному я займаюся тим, щоб знати оперативні потреби української армії і щоб якомога швидше розуміти, чим ми можемо допомогти. Але ми хотіли би, щоб кожна країна направляла в Україну таку кількість зброї, як Польща. А якщо взяти до уваги, що ми також є прифронтовою країною, то ціна передачі цієї зброї для нас значно вища, аніж для інших країн Європи.

– Чому Україна повинна перемогти в цій війні?

– Тому що, якщо ми втратимо Україну, то штовхнемо Білорусь в обійми Москви. Якщо ми втрачаємо Україну і Білорусь, то втрачаємо довіру до себе як до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації. А на це все дивиться Китай. Тому це – глобальна справа. Війна в Україні не є локальним конфліктом, а найважливішою війною, яка має глобальне значення.

Автор: Юрій Банахевич, Карпач (Польща)

Джерело: Укрінформ

Фото: Юрій Банахевич, Sztab Generalny WP