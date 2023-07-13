Рассказы проституток, обслуживающих российских окупантов: «Это шок — видеть, до какой степени у них промыты мозги»

Девушки иногда рассказывают, что приходят клиенты, которые говорят, что они воевали и что нужно идти обратно, но они не хотят, потому что там кошмар и ад, но другого выхода они для себя не видят. Такие ведут себя адекватно.

Также русские военные заказывают виртуальные услуги и самоудовлетворяются в окопах, блиндажах и укрытиях, прямо на фронте. Очень многие секс-работницы оказывают и реальные услуги, и виртуальные. Ценник обычно намного ниже: от 500 рублей за 10 минут, хотя может и до 3000 доходить. Смотря что заказывают. Поэтому это больше подработка. Большинство девушек за доплату не откажутся сделать виртуальное, что-то показать — некоторые с открытым лицом, а кто-то с закрытым лицом это делает. Это может быть просто разговор на сексуальные темы. Мужчина в это время может включать камеру, а может и не включать. Многие девушки просят включать, чтобы убедиться, что там не толпа пьяных малолеток сидит.

Одна знакомая рассказывала о таком клиенте: он звонил прямо из окопа, платил 1000 рублей за 10 минут, рассказывал свои фантазии. Связь там постоянно прерывается, только он штаны снимет в кустах — у него батарейка садится. Я недавно ее спрашивала: «Ну, что, этот товарищ продолжает тебе звонить?» Она ответила, что перестал — может, другую нашел, может, убили.

Секс-работница К.: «Они идут на войну с промытыми мозгами, как в ИГИЛ»

Из-за войны работы стало меньше. Часть моих клиентов живут за границей. Они русскоязычные, но сюда не приезжают. Кто-то в Америке, кто-то в Китае, кто-то еще где-то. То же самое было, когда ввели первые санкции в 2014 году. Я работала в салоне, клиентов не было вообще, одна девушка на весь салон час в неделю делала, и мы все жили на эти деньги. Потом потихоньку всё поползло вверх, но волнообразно. И сейчас опять — три дня есть работа, а четыре — тишина.

Я встречалась с одним клиентом, который ушел на фронт добровольцем. Он получил путинскую премию и решил ее потратить на проституток. Тот парень все нам отдал. Снял с себя новую футболку и подарил мне. Он был счастлив и говорил, как ему с нами повезло. Он всё время пил виски и слушал на YouTube пропагандистскую песню про войну: Басту или еще каких-то наших попсовиков. Говорил, что еще раз пойдет, что он должен защищать родину. Он был не буйным, но с промытыми мозгами. Вот есть ИГИЛ, которые готовят смертников, готовых себя убить, — вот он такой был. Это даже словами не передать, какой шок — видеть человека в таком состоянии. И он молодой, и не дурак. Чего он туда поперся?

Мне кажется, что они просто не осознают, что надо будет убивать других людей. Да и женщины не понимают, на что придется идти их мужьям. Что слово «война» для них значит? Сходил на войну и принес денег, а что стоит за этим, не хотят думать. А многие ведь и кровожадные. Он, например, бухает, и она, может быть, вообще думает: «Его убьют, и слава богу. Мне дадут премию и его хлопнут. Пи*дил меня два года, а я теперь буду жить припеваючи». Я не знаю, как еще об этом думать. Это же очень странно.