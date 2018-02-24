Военных преступников из ОРДЛО скоро будут судить в Гааге

Воюют военные, гибнут гражданские – таковы результаты большинства конфликтов, начиная со второй половины 20-го века. Нынешняя война на Донбассе – не исключение. Почти три тысячи погибших, – а это треть от общего их количества, приходится на гражданское население. 22 февраля Межведомственная комиссия по применению международного права в Украине рассматривала особенности боевых действий в городских условиях.

Если в Первую мировую войну доля гражданского населения среди общего числа погибших составила 16%, то в современных конфликтах она доходит до 90%. Во время войны на Донбассе часто гибнут гражданские, ведь боевые действия идут в густонаселенных районах – это явление получило название «урбанистические войны».

«Живой щит», «урбанистическая война» – война в густонаселенном Донбассе

Часто незаконные вооруженные формирования и российские военные используют гражданских как живой щит, обстреливают больницы, школы, объекты водо- и электроснабжения.

Межведомственная комиссия должна качественно фиксировать все эти преступления, считает заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Это министерство отвечает за работу комиссии.

Георгий Тука

«Мы реально видели, особенно на начальном этапе, как используется артиллерия, расположенная внутри жилых дворов, это все зафиксировано. Таким образом, незаконные вооруженные формирования прикрываются гражданским населением. Это все нужно фиксировать, и все это будет в трибунале», – говорит Тука.

Не ждать суда в Гааге, а самим судить военных преступников – Стефан Веспи

Совершавшие военные преступления в Украине в свое время окажутся в суде, считает экс-прокурор Международного криминального трибунала по Югославии Стефан Веспи, выступавший в Киеве.

Трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу в прошлом году. 161 человек были обвинены – и всех их судили в Гааге.

Очень важно профессионально собирать надежные доказательства и свидетельства преступлений незаконных вооруженных формирований и уже сейчас возбуждать дела в украинских судах, не дожидаясь международных, считает Стефан Веспи.

«Доказательства нужно собирать как можно раньше. Нужно документировать доказательства обстрелов – анализ воронок, калибров, хвостовых частей снарядов. Очень важно собирать показания свидетелей. Необходимо проанализировать, как это сказалось на здоровье и жизни мирного населения. Нужно обобщать и писать отчеты в международные организации. Международный криминальный суд уже взялся за это дело, начал предварительную работу и выделит профессиональных следователей», – говорит он.

От мин погибло 160 гражданских, ремонт коммуникаций затруднен

Донбасс сейчас – один из самых заминированных районов в мире. Уже подорвалось 160 гражданских, и треть из них – дети.

Российские гибридные силы используют мины, запрещенные международными конвенциями, утверждает министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Вадим Черныш

«Идут ремонтные бригады, подрываются не только на минах, но и на неразорвавшихся снарядах. Мы будем делать все, чтобы минимизировать риски для мирного населения, для работающих бригад. Для всех, кто находится в опасных зонах», – говорит министр.

Урбанистические войны лишают людей базовых потребностей – воды, еды, электроэнергии. Представитель международного комитета Красного креста в Украине Алина Мурзаева сообщила, что в прошлом году организация оказала помощь гражданскому населению примерно на 60 миллионов евро.

«В некоторых населенных пунктах мы предоставляем уголь. Мы также предоставляем наборы, чтобы люди могли обеспечивать себе либо доход, либо пропитание. Например, мы раздавали семена, кур для того чтобы семьи, особенно потерявшие добытчиков, могли себя поддерживать», – рассказывает Мурзаева.

Кроме сбора доказательств военных преступлений, Межведомственная комиссия ставит задачу провести работу среди украинских военных, чтобы избежать нарушений по отношению к гражданским также с их стороны.

Автор: Дмитро Донський; Донбас.Реалії