Большая миграция: почему никто в Украине не знает, сколько наших граждан выехало за границу

Данные ООН охватывают всех международных мигрантов и используют зеркальную статистику. В частности, в них учтены данные украинской статистики и статистики стран, в которых живут украинские эмигранты. Это позволяет полнее отразить потоки миграции, однако и эта методология имеет определенные недостатки и не позволяет получить точные оценки.

По данным Госстата, за последние 12 лет в Украине наблюдается миграционный прирост населения — за это время в нашу страну въехало на 230 тысяч больше людей, чем выехало. В то же время по данным ООН Украина входит в десятку стран с наибольшим количеством эмигрантов, и это количество увеличилось за последние годы. Количество трудовых мигрантов Госстат оценивает в 1,3 млн, а эксперты приводят оценки от 2 до 4 млн. Разногласия возникают как по причине различных определений понятия «мигрант», так и вследствие разных методов сбора данных.

Слабое понимание «матчасти» приводит к путанице и спекуляциям. Так, например, многие политики утверждают, что за последние годы от 5 до 8 млн украинцев покинули страну, убегая от нищеты и безработицы.

В проекте VoxUkraine разобрались, что не так с миграционными данными и что с этим делать.

Определение. ООН даёт широкое определение мигранта — оно включает как людей, которые едут на постоянное место жительства, так и тех, кто выезжает учиться или работать, а также беженцев и лиц, ищущих убежища. Согласно определению ЮНЕСКО, мигрант — это человек, который постоянно или временно проживает не в той стране, в которой он родился, и приобрёл значительные социальные связи в стране проживания. Существенным является то, что мигрант принял решение о переезде добровольно. То есть беженцы и лица, которых заставили покинуть страну, по этому определению не являются мигрантами. Трудовой мигрант по определению МОТ – это человек, который пересекает государственную границу с целью трудоустройства в другой стране. Определяя общее количество трудовых мигрантов, следует различать количество людей, работающих за рубежом на определённый момент времени, и количество людей, которые имели опыт трудовой миграции в любой период в течение прошлых 2-3 лет (как определяет опрос Госстата) или на протяжении своей жизни. Следовательно, при оценке количества мигрантов нужно в первую очередь обращать внимание на определение понятия «мигрант».

Различные источники информации указывают на противоположные тенденции миграции из Украины. Данные ООН свидетельствуют, что количество украинцев за рубежом постоянно увеличивается, а количество иностранцев, которые остались жить в Украине, в первые 15 лет независимости сократилось, а затем оставалось почти на том же уровне (График 1).

График 1. Количество мигрантов по данным ООН, млн человек

Источник: International migrant stock: The 2017 revision

Украинские данные по миграционному движению населения противоречат статистике ООН. По версии Госкомстата, с 2005 года в Украине наблюдается положительное сальдо миграции — количество тех, кто приезжает жить в Украине, больше числа тех, кто уехал (График 2).

График 2. Миграционный прирост населения по данным Госстата, тыс. чел.

Источник: Госстат

За время независимости, как показывают данные ООН, направления миграции украинцев существенно изменились (График 3). В первые годы независимости почти 85% украинских эмигрантов проживали в странах бывшего СССР (в основном это были люди, которые родились в УССР и в определённый момент времени переехали жить в другую республику Союза). За 27 лет количество украинцев в этих странах сократилась с 4.6 до 4.1 млн, а их доля в общем количестве мигрантов — до 70%. Количество украинских эмигрантов в США, Канаде, Западной и Центральной Европе и Австралии увеличилась с 0.7 до 1.6 млн, а их доля в общем количестве украинцев, выехавших жить за границу, выросла с 13% до 27%.

График 3. ТОП-10 стран по количеству украинских мигрантов, тыс. чел.

Источник: International migrant stock: The 2017 revision

Более половины украинских мигрантов — свыше 3 млн — проживает в России. В первую декаду независимости их количество росло (График 4). Затем Россия стала менее привлекательной для украинцев — их количество там сократилась почти на 15%. Российская военная агрессия против Украины вызвала новую волну эмиграции — количество украинцев, проживающих в России, увеличилось с 3 до 3.3 млн.

График 4. Количество украинских мигрантов в России, млн чел.

Источник: International migrant stock: The 2017 revision

Оценки количества трудовых мигрантов в Украину также различаются. Например, МОМ оценивает их количество в 688 тысяч. Госстат периодически проводит опрос для определения количества трудовых мигрантов по методологии МОТ. По итогам последнего опроса, касающегося 2015-2017 годов, Госстат установил, что количество трудовых мигрантов составляет 1,3 млн человек (около 8% занятого населения). Эти цифры эксперты поддают сомнениям. В частности, по оценкам заведующего сектором миграционных исследований Института демографии НАНУ А. Позняка количество украинских трудовых мигрантов составляет 2.3 млн человек, профессора Киевской школы экономики Г. Вахитовой – 2.5 млн, Центра экономической стратегии – 2.6 млн.

В чём причина таких существенных разногласий?

Расхождения в оценках миграции прежде всего связаны с разницей в методологических подходах.

Рекомендации ООН от 1998 года определяют международных мигрантов как людей, которые уезжают из страны своего обычного проживания по какой-либо причине (см. врезку). ООН выделяет долгосрочных (свыше 12 месяцев) и краткосрочных мигрантов (от 3 до 12 месяцев).

В украинской методологии определения международных мигрантов нет, а миграционное движение определено как демографический процесс, изменяющий численность и состав населения за счёт его территориального перемещения.

На первый взгляд, оба определения пытаются охватить схожие явления, с единственной разницей, что определение ООН отражает общее количество мигрантов, а миграционное движение — изменение их количества за определенный период времени.

Однако методология, которую Госстат использует для оценки миграционного движения, на самом деле отражает не изменение места жительства, а лишь регистрацию в Государственной миграционной службе. Методология указывает, что расчет осуществляется на базе талонов снятия с регистрации и сведений о регистрации места проживания.

Методология, которую Госстат использует для оценки миграционного движения, на самом деле отражает не изменение места жительства, а лишь регистрацию в Государственной миграционной службе.

Снятие с регистрации оформляет лишь незначительная часть эмигрантов — в основном те, кто получает гражданство другой страны и одновременно решает прекратить украинское гражданство. Украинцы, которые постоянно или временно проживают в другой стране и не снимаются с регистрации в Миграционной службе, в показателях миграционного движения не учтены.

Данные ООН охватывают всех международных мигрантов и используют зеркальную статистику. В частности, в них учтены данные украинской статистики и статистики стран, в которых живут украинские эмигранты. Это позволяет полнее отразить потоки миграции, однако и эта методология имеет определенные недостатки и не позволяет получить точные оценки. Главным образом эти недостатки связаны с тем, что определение и методология наблюдения международной миграции в разных странах может отличаться. Поэтому зеркальные методы оценки требуют определённых корректировок и предположений.

Однако, Госстат не использует данные зеркальной статистики, поэтому его данные охватывают лишь малую часть тех, кто выехал на постоянное место жительства, учится или работает за границей в течение длительного периода времени.

Кроме статистики других стран и опросов для определения количества мигрантов можно использовать ещё несколько источников данных.

Данные ООН охватывают всех международных мигрантов и используют зеркальную статистику. В частности, в них учтены данные украинской статистики и статистики стран, в которых живут украинские эмигранты. Это позволяет полнее отразить потоки миграции, однако и эта методология имеет определенные недостатки и не позволяет получить точные оценки.

Административные реестры государственных органов

В странах существуют демографические реестры, реестры иностранцев, специализированные реестры беженцев и других групп населения. Статистические службы могут получать данные из этих реестров и использовать их для оценки показателей миграции. Главный недостаток этого источника данных — они отражают данные только о тех, кто легально находится в стране. В них также не всегда есть информация о краткосрочных мигрантах. Несмотря на эти недостатки, административные реестры в международной практике считаются одним из главных источников информации для статистики международной миграции.

Еще в 1998 году рекомендации ООН указывали на проблемы с реестрами населения в постсоветских странах. Методология Госстата не предусматривала использование реестров населения, поскольку системно такие реестры органы власти начали создавать только после 2015 года. После принятия решения о передаче полномочий по регистрации места проживания территориальным громадам местные органы власти начали создавать такие реестры в своих городах или общинах. Существует и централизованный реестр для регистрации места проживания, которым могут пользоваться территориальные общины, чтобы не создавать свой. Демографический реестр был создан в октябре 2017 года. Этот реестр содержит только информацию о гражданах, которые получили биометрические паспорта. А значит, он неполный.

Впрочем, методология Госстата не предусматривает использования данных ни демографического реестра, ни реестров местных органов власти. Возможно, Госстат получает данные из этих реестров, однако, методологией этот источник данных не прописан. Также не определено, как сводятся данные таких реестров во избежание дублирования.

В Украине существуют другие административные реестры, данные которых могут служить дополнительным ориентиром для оценок миграции, в частности реестр налоговой службы, однако официальная методология по учёту миграции такие данные не использует.

Данные государственных органов

Кроме реестров, ООН рекомендует учитывать другие имеющиеся данные, которые аккумулируют государственные органы. В частности, может быть полезна информация о предоставляемых разрешениях на проживание и трудоустройство, заявления о предоставлении убежища и т.д.

Министерство иностранных дел Украины располагает информацией об украинских гражданах за границей, взятых на консульский учет (461 тис чел. в 2016). Эти данные также не учтены в методологии оценки миграционного движения.

Данные о пересечении границы

Записи о пересечении границы определённое время считались одним из основных источников информации о миграции. В пунктах выбытия/прибытия можно собирать данные о стране пребывания, целях и сроках поездки по данным, которые содержатся в паспортах, визах, разрешениях на жительство или работу. Некоторые страны используют специальные статистические формы, которые люди заполняют при пересечении границы.

Записи о пересечении границы определённое время считались одним из основных источников информации о миграции. В пунктах выбытия/прибытия можно собирать данные о стране пребывания, цели и сроках поездки по данным, которые содержатся в паспортах, визах, разрешениях на жительство или работу. Некоторые страны используют специальные статистические формы, которые люди заполняют при пересечении границы.

Практика выявила ряд недостатков в таких способах сбора информации. Этих данных часто недостаточно, чтобы различать туристов и международных мигрантов. Информация, которая собирается при пересечении границы, часто оказывается недостоверной, а процедуры её сбора являются громоздкими из-за больших потоков людей, пересекающих границу. Для уменьшения отчётной нагрузки некоторые страны собирают статистические данные выборочно, однако проблемы с их достоверностью остаются нерешенными.

Официальная статистика в Украине не учитывает данные о пересечении границы для оценки потоков миграции. Центр экономической стратегии подсчитал, что в течение 2002-2017 годов из страны выехало на 6.3 млн граждан больше, чем въехало. В то же время, по тем же данным, за тот же период в Украину въехало почти на 9 млн больше иностранцев, чем выехало. Следовательно, чтобы оценить количество мигрантов по этим данным, нужны более детальные исследования.

Опрос домохозяйств

Статистические ведомства регулярно опрашивают домохозяйства, в частности, по вопросам занятости, доходов и расходов. Вопросы о временном пребывании или трудоустройстве за рубежом иногда также включают в такие опросы.

Такие исследования имеют существенный недостаток. Они покрывают лишь семьи, в которых кто-то остался в стране или вернулся. Если семья эмигрировала в полном составе, данные о ней будут отсутствовать. Вместе с тем, такое наблюдение достаточно информативно для оценки нижней границы количества мигрантов.

Такой опрос Госстат делает для оценки количества трудовых мигрантов. По его итогам, нижняя граница количества трудовых мигрантов в 2005-2008 годах составляла 1,5 млн человек, в 2010-2012 – 1.2 млн человек, в 2015-2017 – 1.3 млн. Общее же количество трудовых мигрантов по оценкам экспертов (1, 2, 3) составляет 2.3 – 4 млн человек.

Хотя официальные оценки трудовой миграции существуют уже более 10 лет, эти данные также не учтены в методологии оценки общих объемов миграции, которую использует Госстат.

Кроме этих классических способов, статистические агентства начали эксперименты с современными технологиями сбора данных по миграции, в частности данным мобильных операторов и социальных сетей (1, 2, 3).

Статистические ведомства регулярно опрашивают домохозяйства, в частности, по вопросам занятости, доходов и расходов. Такие исследования имеют существенный недостаток. Они покрывают лишь семьи, в которых кто-то остался в стране или вернулся. Если семья эмигрировала в полном составе, данные о ней будут отсутствовать.

Что можно сделать уже сейчас для улучшения качества данных о миграции?

Среди основных препятствий для получения качественных демографических данных принято рассматривать задержку в проведении переписи населения. Последняя перепись проводилась в 2001 году, и с каждым годом её данные все больше устаревают. Со времени проведения переписи Госстат сообщает лишь оценочные данные о численности населения, рассчитанные на основе данных о рождаемости, смертности и (официальном) миграционном приросте. Это влияет на качество не только демографических данных, но и на такие показатели как, например, ВВП на душу населения.

Для повышения качества данных о миграции и в целом данных о численности населения в Украине стоит рассмотреть возможности использования зеркальной статистики, в частности, реестров стран, куда едет наибольшее количество украинцев. Действующую методологию можно пересмотреть с учетом возможностей, которые может предоставить созданный демографический реестр и реестры территориальных громад. Дополнительные оценки могут дать существующие реестры фискальной службы. А также, уже сейчас стоит перенимать передовой опыт по использованию «больших данных» (мобильных операторов, соцсетей и т.д.) для оценки трансграничных движений.

Автор: Татьяна Тыщук, руководитель и редактор проекта iMoРe, VoxUkraine