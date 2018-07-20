«ДнепрАзот» возобновляет производство жидкого хлора

Работа цехов по производству реагента будет запущена уже сегодня, 20 июля

Администрация предприятия "ДнепрАзот" сообщила о восстановлении работы хлорных цехов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

Как сообщается, работа будет восстановлена уже сегодня, 20 июля.

"В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - указывается в сообщении.

Напоминаем, ранее Служба безопасности Украины начала проверку действий руководства "ДнепрАзота", которые привели к образованию дефицита жидкого хлора - основного реагента для очищения питьевой воды воды. В связи с этим возникла угроза остановки водоканалов в ряде городов Украины.

На самом предприятии сообщают, что остановка производства в середине июня была "вынужденной мерой", связанной с подорожанием энергоресурсов и нерентабельностью дальнейшего производства. // 112.ua/