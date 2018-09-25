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Співробітники поліції київського метрополітену вилучили у чоловіка гранати

25.09.2018 17:55

Наразі боєприпаси направлені на експертизу. Правоохоронці встановлюють мету зберігання небезпечних предметів та місце їх придбання.

Працівники поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який зберігає та збуває зброю на території міста. Оперативники встановили особу зловмисника, а коли він увійшов до метрополітену, вирішили його перевірити.

гранаты

«У 34-річного киянина вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5 і запали до них та направили на проведення експертного дослідження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідства будемо встановлювати, де саме зловмисник придбав боєприпаси та з якою метою», - розповів начальник управління поліції в столичному метрополітені Віталій Биков.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва
 

 

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