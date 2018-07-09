Що вони собі нарозслідували: прокурор Кіцманської місцевої прокуратури Микола Єремейчук

Утворення та формування Державного бюро розслідувань – довгий та складний процес, який багато в чому залежить від набору керівників різних управлінь. Лише повністю незалежний керівник із абсолютно чистою репутацією може забезпечити якісний добір кадрів до очолюваного ним підрозділу. Втім, багатьох із кандидатів на керівні посади важко назвати політично незалежними особами.

Знайомтесь, прокурор Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області та кандидат на посаду керівника Першого, Другого та Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань – Микола Георгійович Єремейчук.

Свою прокурорську кар’єру Микола Георгійович Єремейчук розпочав у 1996 році, працюючи в різних прокуратурах Буковини. Зокрема Микола Георгійович працював у Чернівецькій транспортній прокуратурі, у слідчому відділі прокуратури Чернівецької області, прокурором Вижницького району, начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції Чернівецької області.

Сьогодні, якщо вірити декларації чиновника, він обіймає посаду керівника Кіцманської місцевої прокуратури. Цікаво, що в конкурсі на цю посаду Микола Георгійович посів лише 13 місце, отримавши майже вдвічі менше балів як лідер цього рейтингу. Однак саме Єремейчуку вдалося отримати бажане робоче місце.

Можливо, секрет успіху прокурора в тому, що у нього доволі впливові знайомі. Зокрема у місцевих ЗМІ повідомляють, що Микола Георгійович у 1996 році закінчив юрфак Чернівецького національного університету. Його однокурсниками були теперішній лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк, голова правління АТ «Ощадбанк» Андрій Пишний та заступник Максима Бурбака по депутатській фракції «Народний фронт» у Верховній раді Андрій Іванчук.

Цікаво, що саме після того, як у 2014 році до влади прийшов Арсеній Яценюк, Микола Єремейчук здійснив стрімкий ривок у кар’єрі, очоливши спочатку прокуратуру Вижницького району, а потім і Кіцманську місцеву прокуратуру. А вже сьогодні Микола Георгійович є кандидатом на посаду керівника Першого, Другого та Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань.

На початку 2016 року Микола Єремейчук отримав догану за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до прийняття незаконних рішень у кримінальному провадженні, а в подальшому до порушення інтересів держави.

Також проти прокурора було відкрито дисциплінарне провадження з приводу того, що він не зазначив наявність у нього права на користування автомобілем «LEXUS LS430 у 2014 та 2015 роках. Однак дану дисциплінарну скаргу закрили.

Микола Єремейчук пояснював, що даний автомобіль належить його брату – Олександру Володимировичу Єрімічуку. У ЗМІ Олександра Єрімічука на прізвисько «Слон», називають «смотрящім» від Максима Бурбака за контрабандою на Буковині. Він переважно контролює та відповідає за потоки контрабанди товарів широкого вжитку з Китаю та Туреччини».

Ми також проаналізували декларації прокурора за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки. За цей період Микола Єремейчук заробив 797 тис. грн. Його дружина – Аліна Анатоліївна за цей же період вказала 93 тис. грн доходу.

Проживає Микола Єремейчук у будинку своїх батьків у Чернівцях. Його площа 72 кв. м. Також Микола Єремейчук задекларував дві земельні ділянки.

Одну з цих земельних ділянок він отримав від міської ради. Розташована ділянка на вулиці Мізюна Григорія. На цій землі, в Чернівцях, прокурор зводить свій будинок, площею 296 кв. м. Судячи із фото житла – будівництво триває і досі.

Попри свій скромний дохід, Аліна Єремейчук у 2017 році придбала Audi A6 2011 року випуску та заощадила 44 тис. доларів готівки. Обійшовся їй цей автомобіль у 572 тис. грн.

У декларації Аліна Єремейчук вказала, що є співзасновником компанії «Апріорі». Також нам вдалося з’ясувати, що Аліна Анатоліївна зареєстрована як адвокат.

Не секрет, що саме від керівників управлінь залежить ефективність діяльності всього правоохоронного органу. Саме тому важливо обрати на ці посади незалежних та незаангажованих людей із чистою репутацією. Чи належить до таких Микола Георгійович Єремейчук, сказати важко, адже, як бачимо, він неодноразово фігурував у скандальних історіях та має тісні зв’язки із впливовими політиками Народного фронту. То ж, очевидно, що саме інтереси цієї політичної сили і представлятиме Микола Георгійович на фоні «поділу» посад у ДБР між Блоком Петра Порошенка та партією Арсенія Яценюка.

Дана інформація була офіційно передана до Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Генеральної прокуратури України.

Источник: PROSUD

