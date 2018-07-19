Околофутбол в СССР: битвы «прокиевских» группировок против «промосковских»

Субкультура «околофутбола», сложившаяся в СССР в конце 1970-х годов, традиционно противостояла властям. Первая серьезная кампания давления на болельщиков приходится на период правления Юрия Андропова, выходца из КГБ. Тогда за скандирование на матче и значок любимого клуба выводили с сектора, а в день массовых «выездов» вокруг вокзалов выставляли оцепление. Но эти меры, разумеется, не дали результата.

В 1987 года матч киевского «Динамо» и московского «Спартака» сопровождается массовой дракой, «Советский спорт» пытается разобраться в пугающем феномене, спортивные функционеры со страниц газеты предлагают создавать легальные клубы болельщиков, движение лавинообразно растет по всей стране — а уже на следующий год против советских фанатов начинают возбуждать уголовные дела.

Именно эта дата 20 сентября 1987 года стала водоразделом в фанатской истории, считают некоторые эксперты. В день матча в Киеве — 20 сентября — драки между киевлянами и москвичами возникали еще на вокзале по прибытии москвичей (широко известно, что часть спартаковских выездных фанов тогда принялась звать на помощь… милицию), до игры и особенно жестокие после матча. Саму игру выиграл "Спартак" — 1:0, открыв себе дорогу к чемпионскому титулу (для динамовцев тот сезон был крайне неудачным — команда не попала в число призеров, финишировав в итоге 6-й).

Пожалуй, именно дата 20 сентября 1987 года стала водоразделом в фанатской истории (кто-то даже склонен считать, что после нее начался необратимый процесс распада союзного государства). На молодых людей в двуцветных шарфах обратили внимание, о них стала писать пресса. Конечно, и до этого периодически появлялись странноватые материалы, клеймящие позором "разнузданных юнцов". Скажем, в 1981 году в газете "Труд" вышла статья "Фальшивые страсти". Характерный отрывок из нее: "Фанат" — кто и что это такое? Так в обиходе называют людей, которые вопреки рассудку и здравому смыслу следуют какому-то увлечению, иногда подвергая опасности себя и окружающих".

27 марта 1988 года. В Киеве снова сошлись в футбольной битве непримиримые соперники, местные динамовцы и московские спартаковцы. Республиканский стадион не мог вместить всех желающих и был забит под завязку (100 000). Отпылали страсти на футбольном поле и трибунах. Но городские власти Киева облегчённо вздохнули только после того, как на перроне железнодорожного вокзала из их очей исчез последний вагон со спартаковскими «фанатами».

Киевская милиция совсем не собиралась во второй раз ударять лицом в грязь и подошла к матчу «Динамо» - «Спартак» во всеоружии. Решено было провести операцию «Гости», которая контролировалась на самом верху первым заместителем министра внутренних дел УССР генерал-лейтенантом В.Дурдинцом. Заранее был сделан запрос в Москву: «Сколько болельщиков приедет вместе со «Спартаком»? 140-150? Нужно на всякий случай перестраховаться от греха подальше и оставить в резерве на трибунах больше мест, чем официально запрашивалось. Раз так в пять-шесть. Кто знает, сколько вместе с организованными болельщиками нахлынет стихийных «фанатов». А заодно и всю городскую милицию на ноги поставить».

Как оказалось, меры предосторожности не были лишними. Утром 27 марта по прибытию московского поезда поклонников «Спартака» оказалось на порядок больше – примерно 700 вместо полторы сотни. Пришлось на привокзальную площадь подгонять несколько автобусов, снятых с городских линий, так как «Икарусов» (самые крутые автобусы с комфортом советского времени венгерского производства), заранее заказанных киевским горкомом комсомола для членов клуба болельщиков «Спартака» оказалось недостаточно.

После финального свистка всех москвичей организованно усадили в уже знакомые им «Икарусы» и повезли окружными путями на ж/д вокзал. Пока гостей катали по улицам Киева, правоохранительные органы усиленно защищали привокзальную площадь от решительно настроенных подростков в бело-голубых шарфах и шапочках, которые «просто» пришли посмотреть на отъезжающие поезда.

Операция «Гости» прошла успешно, без сучка и задоринки. Во всяком случае, так не без гордости утверждала советская пресса, самая правдивая в мире, как нам говорили.

«Слонялись по городу, задевали прохожих». Ультрас в СССР

В околофутбольной среде позднего СССР выделялись два крупных противоборствующих объединения: так называемый «промосковский» блок столичных болельщиков и их союзников с востока Украины — фанатов донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста» — и противостоящий им альянс киевского «Динамо», «Днепра», львовских «Карпат» и вильнюсского «Жальгириса».

Война между группировками вспыхнула еще в начале 1980-х годов, но только в годы перестройки, когда фанатское движение переживало подъем, противостояние стало по-настоящему масштабным. Самым известным в этом отношении стал как раз выезд московских «красно-белых» в Киев осенью 1987 года. Постоянные стычки в городе и массовые драки в районе стадиона и на вокзале не могла не заметить даже осторожная официальная пресса.

Годом позже — на чемпионате 1988 года — «Спартак» играл в Вильнюсе. Из Москвы на матч прихала группа поддержки, насчитывавшая несколько сотен фанатов. «Разделившись на группы по 20-30 человек, они слонялись по городу, задевали прохожих. Произошло несколько серьезных столкновений», — писал «Советский спорт», единственная тематическая ежедневная газета того времени. Издание описывало драку на одной из вильнюсских улиц, во время которой приезжие фанаты забросали местных жителей бутылками. По итогам столкновений были задержаны около 30 москвичей, двое из них были арестованы после проведения очной ставки. В середине 2000-х в интервью фанзину Ultras News они рассказали о драке, следствии, содержании в вильнюсской тюрьме и приговоре.

«Зашли в какое-то ПТУ. Подрались там. Пэтеушники говорят: "Все, вам ****** [конец]!"», — вспоминал Владимир Иоффе, известный в фанатской среде под прозвищем Фикус.

«Ладно, думаем, подождем звонка. Он прозвенел, мы пол-ПТУ перегоняли. Потом пошли в столовую, там на нас наехали, мы столовую разбомбили. Помню, пьяный иду по дороге, у меня рис и котлета, а кто-то сзади компот несет. Странно, что менты нам ничего не сделали», — делился впечатлениями второй фигурант вильнюсского дела Андрей «Сара» Куликов.

Инцидент, послуживший поводом к уголовному делу, произошел по пути на матч. Два приезжих фаната вошли через переднюю дверь в троллейбус, это не понравилось нескольким местным жителям. «У лабусов (в данном контексте, уничижительное прозвище фанатов «Жальгириса» — МЗ) это не принято. Спереди все должны выходить, а заходить сзади», — пояснял Сара. Фанаты «Спартака» вытащили из троллейбуса и избили троих пассажиров; ими оказались спортсмены-велосипедисты, которым на следующий день предстояло ехать на соревнования. Потерпевшие написали заявление в милицию.

«Никто не думал, что все будет так серьезно, думали, скоро отпустят. А у меня один глаз не видит, а по второму менты ударили. Я говорю: "Надо в больницу, ничего не вижу". Поверили. Один мент на машине поехал со мной в больницу. Глаз промыли, и обратно мы пошли пешком. От него можно было убежать спокойно, но я не думал, что все будет так серьезно. Вернулись мы в ментуру. Нас, человек 30 фанатов, кто с нами был и кто не с нами, собрали в актовом зале. Началась очная ставка. Трое потерпевших и свидетель ходят и все называют, кто их бил», — объяснял фанзину Фикус. Все потерпевшие опознали двоих московских фанатов; через день прокурор избрал им меру пресечения в виде содержания в СИЗО по обвинению в хулиганских действиях с нанесением телесных повреждений.

«Мне кажется, что после 1987 года, после 1988, после всех этих драк надо было показать, что борются с фанатами», — рассуждал в интервью Куликов. Его товарищ Владимир Иоффе подтверждал эту версию. Кроме них в столице Литвы за драку был задержан еще один москвич, но ему в качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде.

Через четыре месяца народный суд Советского района Вильнюса вынес решение по делу фанатов «Спартака». «Суд признал обоих виновными в хулиганских действиях с нанесением телесных повреждений, приговорив 17-летнего ученика вечерней школы Андрея Куликова к 2,5 года и 18-летнего нигде не работающего Владимира Иоффе — к трем годам заключения. Исполнение приговора отсрочено. Таков финал печальной, отнюдь не футбольной истории, исход двух дневных дебошей, учиненных приезжими хулиганами, для храбрости заправившихся изрядными дозами спиртного. Доказательства вины Куликова и Иоффе были неоспоримы. К сожалению, милиция, задержавшая остальных хулиганов, не собрала достаточных доказательств», — говорилось тогда в сообщении ТАСС.

Находившийся под подпиской о невыезде за драки московский фанат по кличке Марио получил три года принудительных работ.

По материалам Медиазона, Главред, Sports.ru