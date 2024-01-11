Моніторинговий візит до Харківського слідчого ізолятора: порушення прав ув’язнених на медичну допомогу й протерміновані ліки

Державна установа “Харківський слідчий ізолятор” — установа закритого типу, яка здійснює правозастосовні та правоохоронні функції. У медичній частині монітори поспілкувалися з засудженим, якій доглядав за іншим засудженим, що суперечить рекомендаціям Європейського комітету. Проведені вимірювання в транзитних камерах зафіксували значний брак яскравості світла.

Державна установа “Харківський слідчий ізолятор” — установа закритого типу, яка здійснює правозастосовні та правоохоронні функції. У слідчому ізоляторі утримуються:

Особи, щодо яких рішенням суду як запобіжний захід обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт.

Засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили й щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою.

Засуджені до позбавлення волі, які залишені для роботи з господарського обслуговування.

Засуджені, що утримуються у транзитних камерах.

Троє засуджених довічно, які оскаржують судові рішення.

В установі відокремлені корпуси для слідчих дій, утримання жінок і неповнолітніх, слідчо-заарештованих чоловіків і господарської обслуги. Протягом трьох років в установі функціонує практика онлайн консультацій ув’язнених з адвокатами Центру безоплатної правової допомоги. Під час візиту монітори опитали 97 осіб. В Установі функціонує AP телефонія.

Історична довідка

У 1848 році в місті Харкові було відкрито арештантську роту громадянського відомства. У 1903 році — побудована більша частина будинків нинішнього СІЗО. У Харківському виправно-арештантському відділенні працювала школа для ув’язнених. Вона була започаткована ще в 1890 році, заняття проводилися в одній з камер. Початок 20 сторіччя — час революційних потрясінь, що залишив свій слід і в історії тогочасної Холодногірської в’язниці.

У грудні 1905 року в Харкові було підготовлено збройне повстання. Після поразки частину його найактивніших учасників було заарештовано. Вони відбували ув’язнення у Харківському виправно-арештантському відділенні.

З 1941 року по 1943 рік, у період німецької окупації під час Другої світової війни, тут існував лиховісний комплекс — міська в’язниця Харківського гебітскомісаріату (обласного комісаріату) і “Крігсгефангенен-Шталаг-364” (міський табір військовополонених №364), де щодня здійснювали подвиг лікарі колективу професора-медика Олександра Мєщанінова і в’язні-підпільники. Після Другої світової війни на цій території було розташовано слідчу в’язницю МВС та “ПромВТК-1”, яка належала “ГлавПромСтрою ГУЛАГ СРСР”. У 1949 році цю територію було поділено на локальні сектори зі своїми воротами, вежами та засобами охорони (сучасна територія Холодногірської ВК №18 та слідчого ізолятора).

Загальна частина

За даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту в установі утримуються 1686 осіб, які перебувають у 202 камерах. З них — 15 камер для засуджених, вісім транзитних камер і дві камери для осіб, які працюють на господарчому обслуговуванні. Установа розрахована на 2102 особи. Протягом 2023 року до установи прибули 16815 осіб.

На господарських роботах працевлаштовано 26 осіб з середньомісячним заробітком 6700 гривень. У карцері утримувалося вісім осіб. Протягом 2022 року померло 15 осіб, у 2023 році — дев’ять. У медичній частині на лікуванні перебувало вісім осіб. Схильні до самогубства — 27 осіб. У 2022 році сталося п’ять випадків самогубства, у 2023 році — один випадок. До членоушкодження схильні — 32, до втечі — 8 в’язнів. В установі працюють три психологи.

Протягом 2022 року зареєстровано дві скарги щодо неналежних умов утримання і неналежного надання медичної допомоги, у 2023 році — чотири скарги. Протягом 2022 року здійснено 61 виклик медичної допомоги, у 2023 році — 53 виклики. У 2022 році зафіксовано 323 випадки тілесних ушкоджень під час прибуття до установи й 32 випадки під час перебування в установі. У 2023 році — 670 випадків під час прибуття і 40 випадків під час перебування в установі.

У власному користуванні 10 засуджених мають планшети, троє з яких — неповнолітні. Протягом 2022 відбулося 217 короткострокових контактних побачень, у 2023 році — 1725. В установі існує некомплект персоналу — 20 співробітників. Протягом 2023 року відбулося 1126 телефонних дзвінків.

Напередодні візиту до керівництва закладу було спрямовано запит на отримання публічної інформації з запитаннями: кількість звернень від засуджених протягом 2022-2023 років направлених на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокуратури в запечатаному вигляді, інших державних органів, правозахисних організацій, а також кількість відповідей на ці звернення. Отримані відповіді свідчать, що в установі немає перешкод з відправленням та отриманням кореспонденції, в тому числі в запечатаному виді.

Протягом 2022 року від ув’язнених на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в запечатаному виді відправлено 65 звернень, у 2023 році за перше півріччя таких звернень було 16. Протягом 2022 було отримано 30 відповідей від Уповноваженого з прав людини, у 2023 році — 15 відповідей. У прокуратуру протягом 2022 року звернулися 556 разів, у 2023 році — 262 рази. У 2022 з прокуратури отримано 192 листи, у 2023 році — 143 листи. До правозахисників у 2022 році відправлено одне звернення, у 2023 році — нуль звернень.

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності установи, оглянуті пости збірного відділення, камери для утримання слідчо-заарештованих і засуджених, засуджених до довічного позбавлення волі, камери для утримання жінок, неповнолітніх, транзитні камери, господарські приміщення, прогулянкові дворики, приміщення медичної частини на їхню відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів.

Керівник установи — полковник внутрішньої служби Бартощак Євген Миколайович. Моніторів супроводжували: представники персоналу відділу режиму та охорони, а також відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

Харківська міська медична частина №27 філії Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Харківській та Луганській областях

Завідувач Харківської міської медичної частини №27 — Тетяна Солодка.

Харківська міська медична частина №27 має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Штатним розписом передбачено 37,5 посад. Залишаються вакантними 8,5 посад.

У разі потреби для проведення додаткових обстежень та консультацій залучаються фахівці медичних закладів філії ЦОЗ ДКВС України у Харківській та Луганській областях та фахівці територіальних лікувальних закладів Міністерства охорони здоров’я. Для проведення додаткових обстежень, які не можуть бути проведені в умовах Харківської міської медичної частини №27, та надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, хворі направляються до закладів охорони здоров’я м. Харкова з орієнтованого переліку.

Під час відвідування моніторинговою групою було виявлено недоліки в роботі Харківської міської медичної частини №27, що призводять до порушення прав засуджених та осіб, які тримаються під вартою в ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, зокрема:

1. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб на медичну допомогу. Порушення при проведенні профілактичних медичних оглядів та медичного обстеження

1.1 Вакантна посада лікаря-терапевта свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду.

1.2 Моніторингова група виявила особу К., яку, згідно з медичною документацією, було госпіталізовано 18.12.2023 року. Чоловік перебував у приміщенні палати в положенні лежачи, нездатний до самостійного обслуговування. Висловлював скарги на неналежне лікування та відсутність підгузок. Медичний персонал зазначив, що проблема з забезпеченням даного пацієнта засобами гігієни триває понад тиждень. Під час конфіденційної бесіди було встановлено, що через брак медичних працівників догляд за даною особою здійснює іншій засуджений, який перебуває на стаціонарному лікуванні. Разом з тим, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, неодноразово рекомендував припинити практику використання засуджених у медичних частинах як помічників та санітарів.

1.3 Замість діагнозу, рекомендацій, власного ім’я-прізвища лікаря та його підпису, який реєструються у “Журналі обліку результатів проходження профілактичного медичного огляду”, зазначається телемедичний код, що свідчить про неналежне проведення профілактичних оглядів.

1.4 Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ.

2. Порушення права на належну психіатричну допомогу

2.1 Моніторинговою групою було виявлено особу з розладами психіки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в камері-палаті для соматичних хворих разом з іншими засудженими. Згідно з пунктом 43 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, утримувати душевнохворого ув’язненого і доглядати за ним слід у лікарняному закладі з достатнім обладнанням і належним чином підготовленим персоналом. Наприклад, у звичайній цивільній психіатричній лікарні або спеціально обладнаному психіатричному закладі в рамках пенітенціарної системи.

2.2 Встановлено відсутність у медичній картці стаціонарного хворого № 003/о підписаної пацієнтом усвідомленої згоди особи на проведення психіатричного огляду.

2.3 Палата-ізолятор для осіб з розладами психіки не обладнана належним чином: відсутня припливно-витяжна вентиляція; санітарний вузол не обладнаний дверцятами, що порушує право на приватність; відсутній бачок з питною кип’яченою водою.

3. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, порушення права засуджених осіб на вибір методів лікування та неналежне ведення документації

3.1 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

3.2 Під час вивчення медичної документації встановлено, що в медичних картках амбулаторного хворого 025/о до складених довідок не додаються фотографії наявних тілесних ушкоджень.

3.4 У медичній частині не на всіх ВІЛ-інфікованих осіб заведена “Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою” №030-5/0.

3.5 Під час перевірки карцерних приміщень моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого в карцер практикується долучення до справи медичної довідки, згідно з висновком якої засуджений за станом здоров’я в карцерному приміщені утримуватися може. Це означає, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених, які перебувають у карцерному приміщенні. Зазначене порушує вимоги щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я.

4. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

4.1 У медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

4.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

4.3 Засуджені не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

4.4 Під час огляду сумки першої медичної допомоги було виявлено протерміновані лікарські засоби.

4.5 У кабінетах лікарів відсутнє гаряче водопостачання, робочі місця медичних працівників не відповідають вимогам чинного законодавства.

5. Неналежне зберігання ліків отриманих від родичів

5.1 У медичній частині відсутня окрема шафа для зберігання ліків від родичів.

5.2 У медичній документації (медичній карті № 025/о або № 003/о) відсутні або зберігаються окремо заяви від родичів засуджених або інших осіб про передачу ліків, виробів медичного призначення.

6. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

У медичній частині обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасне розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо одне від одного та інших засуджених.

7. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

7.1 Диспансерний нагляд здійснюється за 21 особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — три особи; Ⅲ гр. — 18 осіб. Особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. Не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР.

7.2 В установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

8. Порушення правил пожежної безпеки

8.1 Приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації.

8.2 Приміщення кабінету лікарів та рентгенкабінету не забезпечені вогнегасниками.

Збірне відділення

Особи, яких доправляють до СІЗО, проходять процедуру обшуку, дактилоскопію, фотографування, вимірювання ваги та зросту, а також медичний огляд.

На цей період (до двох годин) їх поміщають у камери збірного відділення. В установі 11 таких камер, п’ять з яких відремонтовано. Наявні бачки з питною водою.

Слідчі кабінети

У слідчих кабінетах відбуваються відеоконференції. Приміщення обладнані тривожною кнопкою.

Кімната для IP телефонії

На території установи розташований православний храм.

Камери

Загалом в установі утримуються 123 жінки. У камері №419 перебувало 14 жінок. Камера оснащена цілодобовим відеонаглядом. Ліжка в камері знаходяться впритул, що порушує право на приватність.

У транзитних камерах для утримання жінок засуджені Т., К., С. звернулися зі скаргами на порушення прав людини в Недержинській виправній колонії № 65, в якій вони відбувають покарання. Під час візитів ми зафіксували порушення прав людини в цій установі, а саме, право на комунікацію з зовнішнім світом і право оскаржувати протиправні дії адміністрації.

Транзитні камери в занедбаному стані, підлягають ремонту. У камерах волого, присутній неприємний запах. Бачки з питною водою знаходяться в коридорі. Зі слів адміністрації, ув’язнені можуть попросити, щоб їм принесли воду. Бачки з питною водою мають знаходитися безпосередньо в камерах.

У камері №101 перебувало 12 осіб. У камері не вистачає природного світла. Проведені вимірювання зафіксували значний брак яскравості світла: 36 Люкс при нормі — 150 Люкс.

У камері №102 перебувало 11 осіб. Яскравість світла — 37 Люкс. У камері №103 перебувало 12 осіб. Яскравість світла — 10 Люкс.

Камери у занедбаному стані та підлягають ремонту.

Ліжка знаходяться впритул, що порушує право на приватність.

Засуджений П. звернувся зі скаргою, що протягом місяця не може отримати ліки, які він привіз з собою.

Засуджений В. скаржився, що понад місяць не має етапу і його не можуть доправити до місця відбування покарання, а перебування в транзитній камері створює для нього певні обмеження. Представники адміністрації установи повідомили, що питання відпрацювання маршрутів етапування належить до керівництва ДКВС.

Засуджений О. скаржився, що не може отримати власні вітаміни та ліки, які в нього були вилучені під час прибуття.

Засуджений Р. скаржився, що є інвалідом II групи і не може отримати належне лікування. При цьому, АРТ терапію він отримує.

В установі є прогулянкові дворики.

Неповнолітні

У камерах для утримання неповнолітніх монітори спілкувалися з ув’язненими про дотримання прав людини, їхньої поінформованості щодо звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини, прокуратури в разі порушення прав людини. Неповнолітнім створені належні умови для психологічної роботи, навчання і відпочинку.

В установі функціонує бібліотека.

Проводяться ремонтні роботи.

Є платні камери.

Карцер

У приміщенні, де розташовані камери карцерів, волого, присутній неприємний запах. Лікарняний огляд осіб, що поміщаються в карцер, відбувається в черговій кімнаті. Спеціальної кімнати для огляду лікарем немає.

Засуджені довічно

В установі є троє засуджених довічно, справи яких знаходяться в стадії оскарження рішення суду. Засуджені довічно не відбувають покарання в установі. Одразу, як тільки судове рішення набирає законної сили, вони переводяться в пенітенціарні заклади відповідного рівня для відбування покарання.

Банно-пральний комплекс

Працює п’ять пральних машин. В лазні кабіни огороджені шторками. Збирається брудна білизна, яка після прання просушується в спеціальному приміщенні. Деяку білизну прасують. Куточок фельдшера огороджено.

Деякі приміщення потребують ремонту.

Харчоблок

Обладнані електро та парові цехи. За добу випікається 900 кілограмів хліба. На обід був розсольник і каша.

Рекомендації:

Вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень прав людини та недопущення катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у Харківській міській медичній частині №27 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в Харківській та Луганській областях.

Забезпечити контроль за належним веденням медичної документації відповідно до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 року № 1348/5/572 та інших нормативно-правових актів. Забезпечити можливість отримання замісної підтримувальної терапії на підставі діагнозу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів. Укомплектувати штат міської медичної частини №27 лікарями-спеціалістами відповідно до потреби надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим особам. Забезпечити надання належної психіатричної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”. Забезпечити надання належної первинної та спеціалізованої медичної допомоги відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Забезпечити проведення належного обліку профілактичного огляду. Обладнати протипожежну систему відповідно до встановлених вимог. Утилізувати протерміновані лікарські засоби відповідно до вимог чинного законодавства. Забезпечити належне зберігання лікарських засобів та медичних виробів засуджених та ув’язнених, які отримані від родичів або інших осіб. Забезпечити доступність приміщень для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (облаштувати пандуси, поручні, електричні підіймачі). Забезпечити проведення індивідуальної реабілітації осіб, які її потребують. Припинити практику посвідчування лікарями стану здоров’я засуджених та ув’язнених при поміщенні їх в карцерне приміщення. Припинити практику використання засуджених як помічників та санітарів у медичних частинах. Забезпечити огляд лікарем в приміщеннях карцеру в спеціальному приміщенні. Забезпечити осіб, що перебувають в установі, питною водою. До керівництва ДВКС відпрацювати маршрути етапування, щоб уникнути тривалого тримання осіб в транзитних камерах (місяць і більше). Забезпечити транзитні камери належним освітленням. Забезпечити ув’язнених питною водою в камерах. Припинити практику розміщення ліжок впритул, що порушує право на приватність.

Превентивний моніторинговий візит до ДУ “Харківський слідчий ізолятор” здійснено Харківською правозахисною групою та ГО “Захист в’язнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, члена громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також члена громадської ради при Міністерстві юстиції Олега Цвілого. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 19 грудня 2023 року

Автор: Андрій Діденко

Джерело: ХПГ