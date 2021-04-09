В Украине телефонные аферисты все ожесточенней шантажируют людей

С весной в Украине участились случаи атак телефонных аферистов. Повылезав, словно змеи, на весеннее солнце, они не дают многим украинцам покоя своими чуть ли не ежедневными звонками или смс-сообщениями от якобы сотрудников банка. Мол, произошел технический сбой, в результате чего вы можете потерять свои сбережения (одна из многочисленных выдумок в арсенале мошенников).

В агенстве УКРИНФОРМ выясняли, что с этим делом у нас, а также, как это «работает», например, в Польше, в Израиле и в Турции и как местная полиция противодействует?

Телефонный собеседник уверяет вас, что проблему можно решить прямо сейчас, но для этого от вас требуется сообщить дополнительную информацию в виде ПИН-кода, срока действия и номера банковской карты, а также кода безопасности CVC (три цифры на обратной стороне карты). Подобным образом в начале марта эти «умельцы» пытались «выскрести» деньги у матери автора, которая является клиенткой «Ощадбанка». Сообщение выглядело так: «Ваша карта заблокирована по соображениям безопасности банка. За информацией обращайтесь: 0800 *** бесплатно. OschadBank.ua». К счастью, все обошлось (мама сразу набрала меня, удалив упомянутое смс с телефона).

Однако не каждая «рыба» способна выскочить из сетей афериста.

Примерно в то же время на «крючок» попала жительница Ковеля. «В телефонном режиме мошенник представился работником службы безопасности одного из банков и под предлогом разблокирования банковской карты завладел денежными средствами женщины в сумме почти 33 тысячи гривень – сообщает местное издание «Ковель media».

И таких случаев, несмотря на тысячи постоянных напоминаний не вестись (!) на аферу, все еще много (просто погуглить по ключевым словам). Однако, как выяснилось, проблемы с этим «явлением» есть не только в Украине.

Киберполиция: если мошенник использует мобильный телефон — идентифицируем именно по нему, если другой девайс — по IP-адресу

«С начала 2021 в Департамент киберполиции (ДКП) поступило более 7300 обращений граждан об онлайн-мошенничестве. Отдельной статистики по фактам телефонных мошенничеств ДКП не ведет (…) Для предотвращения подобных преступлений ДКП на постоянной основе ведет превентивную работу среди населения. В частности, на своих веб-ресурсах регулярно размещает информацию о сценариях распространения мошеннических схем, алгоритме действий для граждан и необходимости обращения в киберполицию.

Также в прошлом году совместно с Национальным банком Украины была проведена информационная кампания, посвященная безопасности онлайн-расчетов — #ШахраиГудбай. Кампания охватила аудиторию в более 30 миллионов граждан Украины», — такой ответ (мы его немного сократили) предоставили Укринформу в Департаменте на вопрос, в частности, как часто граждане обращаются в киберполицию из-за телефонного мошенничества и что они делают для предупреждения подобных преступлений.

Впрочем, пожалуй, самое интересное в полученном от киберполиции письме, кроме инфы о количестве обращений с начала текущего года, было вот это: «На сайте ДКП в разделе «Stop fraud» каждый может проверить сомнительный номер, вебсайт или банковскую карту. Возможно, мошенники уже есть в базе». (Проверить на «Stop fraud» можно – тут).

В то же время, мы наткнулись на интервью руководителя Департамента киберполиции, полковника полиции Александра Гринчака. В конце прошлого года он немного подробнее рассказал изданию «Минфин», как в ДКП борются з телефонными аферистами.

По его словам, аферисты, как правило, находятся в местах лишения свободы, вербуют несколько человек на свободе и работают в слаженной группе. На вопрос журналиста, как полиция ловит таких людей, господин Гринчак ответил, что в штате Департамента киберполиции есть подразделение так называемых спецагентов, имеющих углубленные навыки в сфере IT и помогающих именно в идентификации преступника: «Если он (преступник) использует мобильный телефон, то мы его идентифицируем именно по нему.

Если использует другой девайс, устанавливаем личность преступника по IP-адресу. Если пользуется vpn-Cервис, то мы применяем международные связи и обращаемся к тому vpn-Cервису, которым пользуется преступник. Есть управление оперативного реагирования, которое занимается именно этими вопросами. Мы наладили сотрудничество с международными партнерами почти во всех странах мира и с Европолом. Есть национальный контактный пункт, созданный США. В него входят около 90 стран, с которыми можно обмениваться информацией в онлайн-режиме».

Александр Гринчак

Господин Гринчак также рассказал еще об одной схеме аферистов, когда жертвам звонят от имени службы безопасности мобильного оператора и просят подтвердить верификацию пользователя этого номера телефона. Таким образом злоумышленники получают информацию о трех последних мобильных номерам, с которыми общался абонент.

Это дает возможность перевыпускать сим-карты жертв и оформлять микрокредиты онлайн на чужое имя. «Летом (2020-го. — Ред) харьковское подразделение задержало 9 человек, которые действовали по такой схеме. Как происходит утечка персональных данных? В качестве примера, довольно часто различные торговые сети, заправки, другие учреждения сервиса предлагают карточки на скидку.

Для этого клиент должен оставить свои персональные данные — фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер и пр. Персональные данные попадают к администратору магазина, который несет за них ответственность. Всегда есть человеческий фактор. Например, человек может сменить место работы, при этом взять базу данных и продать за определенную сумму посторонним лицам. В нашей практике был случай, когда именно администратор торгового центра, хранивший всю информацию о клиентах, продал базу данных за $ 500. Другую продали за $10 тысяч», — отметил Гринчак.

И как же часто ловят таких мошенников?

«Задача киберполиции — расследовать, собирать достаточное количество доказательств и направлять дело в суд. А потом пострадавший вместе с адвокатом готовит иск и работает уже с судом. Мы со своей стороны стараемся во время обыска наложить арест на имущество преступника, чтобы перевести его в фонд государства и возместить деньги пострадавшему», — заявил в уже упомянутом интервью Александр Гринчак.

Что же, в отечественных СМИ можно найти немало сообщений об успешных операциях полицейских по «отлову» аферистов. Вот, например, тройка таких за последние два месяца:

5 февраля 2021 року, Черниговская обл.

В Черниговской области правоохранители пресекли деятельность международного мошеннического колл-центра. Фигуранты звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков и уверяли людей, что третьи лица сняли деньги с их карточек. Во время обыска обнаружили десятки ноутбуков и компьютерных системных блоков, 4G модемов, мобильных телефонов, банковских карточек, сим-карт украинских мобильных операторов и черновые записи. Подозреваемые звонили не только украинцам, но и иностранцам. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 УКУ.

18 февраля 2021-го, Запорожская обл.

Полиция с помощью спецподразделения КОРД нашла колл-центр, сотрудники которого выманивали у людей банковские данные. Всего там работало около ста человек. Они звонили людям под видом службы безопасности того или иного банка и просили предоставить реквизиты счета и CVV-код. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, использовались программы замены телефонного номера. Клиентские базы данных скупали в даркнете. Деньги со счетов обманутых людей переводили на электронные кошельки, банковские карты, а затем отмывали через конвертационный центр и переводили в биткоины. Ежемесячный доход колл-центра составлял до 2 млн гривень. Дело расследуется по ч. 3 ст. 190 УКУ.

4 березня, Дніпропетровська обл.

Работники киберполиции разоблачили семерых жителей Кривого Рога, которые, выдавая себя за представителей мобильных операторов и работников банков, завладевали персональной информацией граждан, после чего оформляли на них онлайн-кредиты. От действий злоумышленников пострадали около 40 человек (большинство — жители Харьковской области), общая сумма ущерба составила 500 тысяч грн. Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28 ч.1 и ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное членами преступной организации) Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Телефонные аферисты наживаются не только на украинцах, или Как это в Израиле, Турции и Польше

Израиль часто называют «сильным государством для людей», впрочем, как выяснилось, от атак телефонных мошенников там тоже люди «попадают на шекели». Жертвы аферистов в основном пожилые люди. Самый распространенный способ выманивания средств в Израиле — агрессивный телефонный маркетинг. Пенсионеров вводят в заблуждение различными способами: мошенники представляются сотрудниками компаний по продаже «чего-то там» и говорят, что якобы в прошлом они что-то купили и рассчитались за покупку не полностью или, что они несколько лет назад вступили в клуб компании и не заплатили членские взносы, и вот теперь пришло время рассчитаться, купив какой-либо товар, либо они собрали «премиальные баллы» и теперь могут их использовать, получив товар бесплатно — заплатить придется только за доставку. Когда пенсионеры сообщали свои платежные данные, чтобы покрыть «долг», получить «бесплатный» товар или использовать «премиальные баллы» — деньги со счетов исчезали. По оценкам полиции, подозреваемые суммарно обманули людей на сотни тысяч, а то и больше шекелей.

В декабре прошлого года по инициативе министра внутренней безопасности и министра по делам социального равенства и пенсионеров был создан специальный Центр по борьбе с мошенничеством в отношении пожилых граждан. Сотрудники Центра займутся проверками возможных случаев мошенничества по отношению к пожилым израильтянам, осуществленным с помощью компьютера или через общение по телефону. Будет задействовано несколько групп, каждая из которых должна отслеживать «профильные» случаи или попытки мошенничества. К работе Центра также привлекли бывших сотрудников полиции, которые сейчас находятся на пенсии: их «рассеют» по районам, и они займутся обработкой жалоб, оказанием помощи, в частности, в составлении заявлений в полицию.

В соседней Польше воры прибегают к различным методам, представляясь жертвам под видом банковских работников, брокеров, полицейских или родственников. Как информирует наш собкор в Варшаве Юрий Банахевич, однин из самых распространенных видов мошенничества — похищение денег с банковских счетов: «В прошлом году команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия в Польше (CERT Polska) сообщила, что в 2019 году наиболее распространенным интернет-преступлением был фишинг, то есть попытка получить логин и пароль к банковскому счету или электронной почте. В частности, более 54% всех инцидентов в польском сегменте Интернета составляли такого рода преступления».

Польские банки регулярно информируют о случаях краж средств с банковских счетов и предостерегают своих клиентов от опрометчивых действий. В частности, довольно часто при вхождении на свой счет клиенты банка должны сначала прочитать сообщение о том, как не попасть на удочку мошенников. «Правила такие же, как в Украине: не загружать никаких подозрительных приложений; не передавать никому личных данных (номеров документов, номеров банковских карт, кода CVV). Работники банков никогда не будут просить такой информации, поэтому — не передавать данных о вхождении на счет (логин и пароль), входить на свой счет исключительно через официальную страницу банка», — рассказывает Юрий Банахевич.

Довольно распространены в Польше телефонные или интернет-мошенничества, например методы «на внука», «на полицейского», «на известную личность» и другие. Все, как у нас: мошенник звонит, как правило, пожилому человеку и утверждает, что является членом семьи и срочно нуждается в средствах на лечение, покупку автомобиля и т.п. Затем он просит передать эти деньги каким-то третьим лицам или оставить в условленном месте. В случае «полицейского» мошенники звонят людям и утверждают, что их сбережения под угрозой…

«Громким делом последних месяцев в Польше стало завладение мошенником средствами доверчивой польки на сумму около 160 тыс. долларов. Женщина подверглась манипуляции и сама перевела на счета мошенника средства, которые якобы нужны на лечение известного голливудского актера (!) Клинта Иствуда», — информирует наш собкор.

Согласно польскому законодательству, похищение или выманивание средств у доверчивых граждан наказываются заключением до восьми лет. Польская полиция борется с такими преступлениями, прежде всего, публичностью. О каждом «удачном» случае мошенничества или его попытке польские правоохранители широко информируют СМИ, чтобы побольше граждан страны узнали о них. «Именно информирование населения способствует тому, что действия мошенников все чаще остаются только неудачными попытками. В то же время, после «удачной» попытки полиция проводит довольно кропотливую работу по сбору всех данных о совершенном преступлении. Довольно часто правоохранители могут ожидать, что мошенник будет уличен при следующей попытке выманивания или кражи средств», — резюмировал собкор Укринформа.

Несколько жестче с этим делом в Турции. Там стать владельцем мобильного номера можно только после регистрации, которая предусматривает внесение данных владельца, в частности номера кимлика (пластиковой карточки, которая заменяет паспорт). «Если добавить к этому множество камер безопасности в магазинах, общественных местах, на вокзалах, в аэропортах, метро, ​​просто на улицах, то телефонное мошенничество — опасное и рискованное делом, которое рано или поздно завершается задержанием преступников», — передает наш собкор из Анкары Ольга Будник.

Впрочем, случаи телефонного мошенничества (похожие иногда на те, что и в Украине, Польше, Израиле) в этой стране тоже есть. «В основном пожилым людям звонили и сообщали о задержании по подозрению в совершении преступления или связи с террористической организацией детей или внуков. Взволнованные родственники перечисляли задатки, чтобы освободить родных. Затем, опомнившись, жертвы мошенников звонили в полицию и части преступников задерживали», — рассказывает Ольга Будник. Например, говорит она, для разоблачения группы таких мошенников, чтобы установить личности преступников, турецкие правоохранители изучили 1500 фрагментов записей с камер наблюдения и сотни распечаток с номеров мобильных телефонов.

«Телефонное мошенничество в Турции, благодаря введенным правилам и реагированию правоохранителей — не очень распространенный вид обмана. Но были «международные» схемы», — говорит журналистка.

В декабре прошлого года в Измире была разоблачена группа мошенников, которые наняли немецкоговорящий персонал, и те звонили пожилым людям в ФРГ, представлялись правоохранителями, в частности комиссаром Шварцем (вымышленным персонажем), и рассказывали, что имена абонентов фигурируют в преступлениях. «Далее они, придумывая разные истории и схемы, уговаривали жертв передать деньги или ценные вещи курьеру, которые тот передавал в Турцию. После разоблачения у мошенников изъяли 1,5 млн евро, 200 тысяч долларов, 150 тысяч турецких лир (более 20 тысяч долларов), 5 кг золота, 25 наручных часов, а также права на более 87 объектов недвижимости в элитных районах и 40 транспортных средств различных марок. По этому делу были задержаны 35 человек», — рассказывает Ольга Будник.

Что в итоге? Какого-то проверенного и на 100% действенного способа противодействия телефонным мошенникам нигде не существует до сих пор. Методы этих «умельцев» становятся каждый раз все более изощренными, и каждая страна стремится к этому адаптироваться: где-то создаются соответствующие центры, где-то законодательство заставляет владельцев мобилок пройти обязательную регистрацию, а где-то — запускаются информационные кампании типа «Стоп мошенник!» Насколько лучше или хуже с этим у нас — вопрос риторический. В любом случае, правило «никто, кроме тебя, не несет ответственности за то, что ты отдал мошеннику свои деньги», похоже, никогда своей актуальности не потеряет.

Автор: Мирослав Лискович. Киев; УКРИНФОРМ