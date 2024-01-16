Журналістам Yle вдалося знайти у Фінляндії понад 20 компаній які продовжують працювати на російську воєнну машину

Відділу журналістських розслідувань видання Yle MOT вдалося знайти у Фінляндії понад 20 компаній з російськими власниками або російським управління, які постачали Росії високі технології та іншу продукцію, необхідну військовій промисловості під час вторгнення в Україну.

Замовники цих компаній мають зв’язки з російською військовою промисловістю або спецслужбами, такими як ФСБ.

Як правило, ці компанії є невеликими логістичними та транспортно-експедиторськими підприємствами, що належать людям російського походження.

Компанії працюють на складах і в невеликих офісах, найбільше на південному сході Фінляндії поблизу кордону з Росією та у місті Вантаа, де є аеропорт і великі логістичні центри.

Дякують ФСБ за співпрацю

Компанія з російським корінням, що знаходиться поблизу Лаппеенранти, робила численні відправки товарів до Росії. Згідно з митними звітами, компанія експортувала своїм клієнтам датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та трансмісійне обладнання.

Частини подібних елементів були знайдені в Україні у знищеному російському озброєнні та техніці. Міжнародною групою вчених ці елементи були класифіковані як критичні. Звіт був підготовлений аналітичним центром, пов’язаним з Київською школою економіки, та групою експертів, створеною за ініціативою Офісу Президента України.

Ці компоненти, на думку дослідників, відіграють важливу роль у здатності російської армії завдавати ударів. Лише деякі з них потрапили під західні санкції, що полегшило їхній експорт до Росії.

За даними Yle MOT, два російські замовники компанії з Лаппеенранти пов’язані з російською службою безпеки ФСБ. Дані російських державних закупівель свідчать про те, що ці російські компанії мали справу з ФСБ. Одна з компаній опублікувала на своєму сайті листи подяки, в яких дякувала ФСБ за гарну співпрацю.

Оптичне обладнання, вольтметри та деталі двигунів

Фінські компанії також постачали до Росії обладнання, придатне для військових досліджень та розвідки. Наприклад, обладнання для аналізу сигналів, синтезатори частоти, приладдя для друкованих плат, оптичне обладнання та вольтметри.

Деякі з експортованих товарів є відносно буденними, наприклад, деталі двигунів, підшипники та клапани. Для функціонування російської військової машини потрібна не лише зброя.

Компанії, що працюють у Фінляндії, або експортували товари безпосередньо до Росії, або виступали посередниками між іноземним продавцем і російським покупцем. Фінська компанія відповідала за експедирування вантажів, тобто зберігання та оформлення необхідних документів.

Товари з Фінляндії також потрапляли до Росії через інші країни, тому Фінляндія може не фігурувати в митних даних.

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення фінська компанія відповідала за поставки на суму понад десять мільйонів євро клієнту, пов’язаному з російською оборонною промисловістю. Поставки включали відеокамери, жорсткі диски та іншу електроніку.

Після вторгнення Росії в Україну компанія почала організовувати аналогічні поставки з Фінляндії до Узбекистану, який, як відомо, допомагає Росії обходити санкції.

Принаймні дев’ять російських замовників фінських компаній мають прямі зв’язки з російськими розвідувальними службами або оборонною промисловістю.

Yle не згадує назви компаній, оскільки вони невеликі, не мають значної економічної потужності, а їхні власники не були засуджені за вчинення злочинів.

Окрім митної статистики, діяльність компаній досліджувалася на основі торгового реєстру, матеріалів досудового розслідування поліції та судових документів. Митні дані були отримані від іноземного комерційного оператора. Митниця Фінляндії не надає митних даних щодо конкретних компаній.

Відомо, що початок війни, зокрема, став для компаній, діяльність яких досліджувало Yle, добрим періодом для бізнесу. Звітність компаній показує, що багато з них значно збільшили свої продажі. Їхній сукупний оборот у 2022 році зріс більш ніж удвічі.

Кілька компаній перебувають під слідством

Щонайменше чотири компанії, зазначені у звіті Yle MOT, перебувають під слідством у кримінальних справах.

Влада США додала дві фінські компанії до списку санкцій восени 2023 року після того, як Міністерство торгівлі США заявило, що вони постачали Росії компоненти для створення безпілотних літальних апаратів.

За даними США, фактичним одержувачем продукції була російська військова розвідка ГРУ.

За даними американської влади, фінські компанії експортували до Росії, серед іншого, камери для безпілотників, оптичні фільтри та літієві батареї.

Француза, який проживає у Фінляндії і є власником цих компаній, затримано.

У вересні 2023 року фінська митниця оголосила, що розпочала понад 600 попередніх розслідувань щодо порушень санкцій. Одне з них стосується логістичної компанії у Вантаа.

Згідно з митною інформацією, компанія постачала в Росію, серед іншого, обладнання для ультразвукових апаратів.

Росія може звернутися по допомогу до громадян, які проживають за кордоном

Чи підтримували фінські компанії з російським корінням військову машину Путіна свідомо? Чи це було просто питанням фінансової вигоди та байдужості?

Принаймні кілька компаній мали знати про контакти своїх клієнтів. Той факт, що одна компанія створила філії в кількох країнах після початку війни і використовувала їх для постачання товарів до Росії, свідчить про системний підхід.

Хоча санкції продовжують обходити, фахівець з розвідки Мікко Порвалі зазначає, що санкції також працюють.

Росія більше не може отримувати багато товарів звичайними шляхами. Тому вона використовує спецслужби для отримання військової техніки і технологій із Заходу.

Роботу російської влади полегшує той факт, що всі громадяни, в тому числі особи з подвійним громадянством, за законом зобов’язані сприяти органам безпеки.

– Росія здатна змусити громадян співпрацювати з владою через адміністративні штрафи, ув’язнення або інші незручності, якщо вони відмовляються від співпраці, – каже Порвалі.

Джерело: Yle