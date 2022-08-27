Зима близько. Що потрібно зробити вже зараз, аби захиститися від холоду у разі найгірших сценаріїв з опаленням
Українці готуються до важкої зими. І справа не лише у відмові від російського газу, прогнозованому дефіциті бюджету на $50 млрд та недостатніх запасах енергоресурсів, а й у військовому тиску РФ на всю критичну інфраструктуру
Різні сценарії можливі не лише в Україні, а й у ЄС, адже наші країни-сусідки — Польща, Угорщина та Словаччина — також енергодефіцитні. Італія та Німеччина дуже залежні від російського палива, тож у цих країнах кажуть про підвищення цін, економію та раціональний розподіл. Подібні заяви лунають у Швеції, Естонії та Данії, а Британія готується до можливої зупинки продажу свого газу в Європу.
“В умовах, які ми маємо зараз через агресію Росії, це буде дійсно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Ми повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави”, — заявляв президент Володимир Зеленський на початку червня.
Фахівці зі сфери енергетики попереджають, що на нас чекають у найкращому разі планові відключення за графіком і послаблення потужностей батарей, у найгіршому — тотальне відключення опалення унаслідок військових дій чи дефіциту. Тож якщо відкласти підготовку до опалювального сезону, є значний ризик залишитися взимку у квартирі не лише без опалення, але й без світла, коли вже мало що можна буде вдіяти, крім купівлі спальників та теплих ковдр.
У виданні DSnews.ua поговорили з експертами та дізналася, що потрібно зробити вже зараз, аби захиститися від морозів у разі найгірших сценаріїв з опаленням.
Універсальні поради: що потрібно перевірити
Експерти одноголосно радять кожному українцю продумати свій індивідуальний план на випадок зникнення опалення. Найочевидніший варіант — купівля електрообігрівачів. Але їх слід закуповувати з обережністю, адже електрична система далеко не всіх українських будинків може витримати подібне навантаження, розповів “ДС” експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
Він пояснив, що одним із найважливіших елементів у підготовці до опалювального сезону-2022 є перевірка стану електропроводки. “Перед тим, як щось купувати, насамперед потрібно подивитися, чи ваша електропроводка здатна забезпечити ту сумарну потужність, яка виникне у разі закупівлі електричного конвектора”, — попередив експерт.
Важливим етапом підготовки до опалювального сезону для приватних і багатоквартирних будинків є максимальне зменшення тепловтрат, зазначає керівниця Офісу реформ Мінрегіону Юлія Перчук. Гарним способом його забезпечити є комплексне утеплення приміщення. Однак такий спосіб потребує багато часу, тож ті українці, які почнуть займатися цим на початку осені, можуть не встигнути до холодів.
Фахівчиня радить об’єднуватися з сусідами, шукати голову ОСББ, управителя або того, хто здійснює обслуговування будинку. Необхідно перевірити, чи утеплені трубопроводи, до того ж не лише централізоване теплопостачання і сама теплова мережа, а саме мережі з водопостачанням і водовідведенням, перевірити, як працює вентиляція. “Адже якщо аварійна ситуація і немає теплоносія — є висока ймовірність, що інші мережі так само можуть замерзнути. Тож треба перевірити трубопроводи та утеплити їх”, — каже експертка. Схожа аварійна ситуація склалася в Алчевську у 2006 році, коли у місті замерз і луснув трубопровід.
Якщо ж у будинку є індивідуальний тепловий пункт, потрібно перевірити, чи він налаштований, відрегульований та чи пройшов він планові роботи до опалювального сезону. У приміщенні слід перевірити двері та вікна, наскільки вони щільно зачиняються, а влітку всі вікна потрібно змащувати силіконом. “Це дуже банальна побутова вправа, яку чомусь мало хто робить”, — зазначає Юлія Перчук.
Також потрібно перевірити, чи все гаразд з батареями. Якщо ж теплопостачання не централізоване, а індивідуальне — газові чи електричні котли, які зустрічаються й у багатоквартирних, й у приватних будинках, — слід провести їм обов’язкове щорічне обслуговування. Якщо цього не зробити, вони залишаться забрудненими і виступатимуть джерелом підвищеної небезпеки для людей. “Треба викликати майстра для обслуговування. У Києві, наприклад, така послуга для газового котла коштує від 1200 до 1500 грн”, — каже експертка.
Як готуватися жителям багатоквартирних будинків
Геннадій Рябцев пояснив, що коли йдеться про альтернативне батареям утеплення багатоквартирних будинків, слід говорити про два види теплового ізолювання, — внутрішнє та зовнішнє. Також при підготовці до опалювального сезону їх жителям потрібно відштовхуватись від року будівництва свого житла. Адже у будинках старого радянського зразка зазвичай дуже обмежені можливості з використання приладів великої встановленої потужності. Мешканці таких будинків знають, що навіть пральну машинку або кілька електроприладів одночасно слід вмикати з обережністю, проводити окремі дроти. Тож якщо ви плануєте грітися електроприладами, насамперед дізнайтеся:
- якою є гранична потужність вашої електромережі;
- скільки може витримати та чи інша розеткова лінія;
- скільки саме приладів у неї можна увімкнути.
Якщо ж потужність вашої електромережі дозволяє встановлення електроконвектора, то можна його обрати, виходячи з тих рекомендацій, які є для цих виробів. “Чи потрібно це робити? Думаю, що потрібно. Адже у багатоквартирних будинках — це чи не єдиний спосіб забезпечити можливість догрівання. Якщо ж електромережа не може забезпечити придбання такого приладу, то потрібно думати, яким чином можна змінити чи покращити теплове ізолювання приміщення”, — сказав Рябцев.
Якщо ж тепла недостатньо або ж воно взагалі зникає через аварію, слід продумати альтернативні варіанти обігріву. “У багатьох українців вже є кондиціонери. І кондиціонери — набагато менш енерговитратні за прилади опалення. Зараз ще не пізно встановити кондиціонер, який працюватиме за температури -25 градусів”, — уточнює Юлія Перчук. Вона додає, що якщо у кожній квартирі почнуть вмикати по 2-3 обігрівачі, проводка, особливо старого будинку, не витримає. Тому, навіть якщо у вас обігрівач, слід мінімізувати опалювальну площу і кількість опалювальних приладів, в ідеалі обравши кондиціонер.
Своєю чергою, за слабкої проводки Рябцев радить безпечніші за конвектори тепловентилятори. Вони беруть менше електричної енергії, але дозволяють швидше прогріти приміщення.
Інші альтернативи обігрівачам:
- Тепловідбивні екрани та плівки. Це зазвичай алюмінієве покриття, нанесене на теплоізольований матеріал. Його встановлюють за батареями, закріплюють за конвекторами для того, аби теплова енергія, яка генерується таким пристроєм, була спрямована не назовні, не на нагрівання підвіконня та ніші під підвіконням, а у квартиру, приміщення.
- Утеплення вікон та дверей. Це означає, що вікна та двері не повинні мати жодних щілин. Цей метод широко використовувався за радянських часів і зараз буде слушним його згадати. Спеціальною стрічкою, яку можна придбати у профільних магазинах, потрібно утеплити вікна та двері по периметру кожного полотна. З одного боку стрічка є клейкою, а з іншого — ворсистою. Вона дозволяє утеплити зокрема двері у квартиру та міжкімнатні двері. Вікна утеплюють поролоном та монтажною піною.
- Утеплення фасаду. Таку послугу зараз пропонують деякі українські компанії, особливо вона має сенс для багатоквартирних будинків, які розташовані з боку, де зазвичай дме вітер.
- Утеплення під’їздів, дахів та підвалів. У під’їздах багатоквартирних будинків мають бути встановлені двоє дверей, має бути тамбур: внутрішні двері мають відкриватися лише тоді, коли ви закриваєте зовнішні двері, аби назовні не виходило тепле повітря. Також слід подбати про те, аби дах та горище також не були відкритими, аби не витягувалося тепле повітря з під’їзду нагору. Адже нагріте повітря підіймається вгору, а холодне — іде вниз, тож щілини на горище можуть урешті зробити вашу квартиру значно холоднішою. На горищі можна встановити ляди, щоб двері міцно закривалися і не було жодних прогалин. Юлія Перчук додає, що перевірити та утеплити потрібно й підвали, адже вони також можуть слугувати джерелом втрати тепла.
- Додатковий котел. Цей спосіб добре підійде для ОСББ у менших за Київ містах, на кшталт Сум, Чернігова чи Житомира. Котел можна встановити у підвалі чи надворі. Таке обладнання здатне живити енергію, якщо централізоване опалення зникло. Якщо котел твердопаливний, — слід продумати, де брати паливо, де його зберігати і хто доглядатиме за котлом упродовж опалювального сезону. Адже потрібно знатися на тому, як і куди паливо закладати, у якій послідовності та з яким графіком. Тверде паливо треба зберігати у спеціальних приміщеннях, де підтримується вологість повітря, яка не перевищує 70%. Адже вологе тверде паливо створюватиме набагато більше проблем під час спалення, аніж давати зиску. Якщо котел не твердопаливний, слід визначитися, яке джерело живлення може бути альтернативним чи резервним. Іноді це мазутні котли або котли на енергетичному вугіллі (вугільні котли). У цьому разі треба знайти, у кого закуповувати енергетичне вугілля чи мазут. Очисні споруди, відхідні гази у таких котельнях мають специфічний запах, тому треба також продумати спосіб очищення повітря.
Всі ці варіанти об’єднує те, що їх треба пропрацьовувати вже зараз. Не зайвим буде перестрахуватися і об’єднати ці способи, але зовнішньо і внутрішньо утеплити будинки особливо необхідно, якщо у них і за інших, “спокійніших” зим відчувалася нестача тепла.
Також Рябцев пропонує розглянути можливість встановлення на балконах твердопаливних буржуйок. “Наприклад, така практика є у Грузії, їх там встановлюють у новобудовах. Але насамперед потрібно пам’ятати, що відкрите полум’я — завжди небезпечне, і перш ніж встановлювати прилади з таким полум’ям, потрібно проконсультуватися зі спеціалістом і передбачити всі заходи протипожежної безпеки. Якщо йдеться про газові конвектори, то для них потрібен, наприклад, окремий дозвіл на встановлення”, — наголосив Рябцев.
Якщо ж у вас новий будинок, все гаразд з електропроводкою і є можливість закупити електричні конвектори, про це треба подбати вже зараз. “Адже ми бачимо високий попит на цей товар, і достатньо подивитися варіанти онлайн, аби побачити, що не такий вже і великий вибір”, — зазначив експерт.
Як не замерзнути у приватному будинку
У приватних будинках питання опалення вирішується простіше. У них можна топити:
- дровами;
- торфом;
- торф’яними брикетами;
- пелетами (ущільненими відходами деревини);
- енергетичним вугіллям;
- деревним вугіллям;
- кам’яним вугіллям (Волинь, Львів, Донецька та Луганська області, район Дніпровсько-Донецької западини);
- газовим конденсатом (Полтавщина).
В Україні є багато місцевих джерел енергії, які можна використовувати як резервне джерело тепла у приватних будинках. “У жодному разі не треба робити заміну: нехай у вас стоятиме два котли, або котел і піч, або конвектор і газова плита. Хай у вас буде конвектор на скрапленому, нафтовому газі, на пропан бутані. Потрібно використовувати все наявне, щоб у вас була можливість обирати у разі, якщо основне відмовить, буде пошкоджене чи відповідна послуга припинить постачатися з об’єктивних чи суб’єктивних причин. Має бути альтернатива, вибір”, — радить Рябцев.
Саме через простіші засоби обігріву експерти радять містянам, які мають приватні будинки у місті чи сільські хатинки, — за змоги переїхати на період опалювального сезону до них. Однак тут треба врахувати, що вартість опалювальних матеріалів, тих же дров, зараз також значно зросла. Причини — у загальному подорожчанні вартості життя та високому попиту. І нинішні ціни — не межа. З наближенням опалювального сезону вони зростатимуть.
Саме тому необхідно закупити усі необхідні матеріали — обладнання та паливо — на весь сезон вже до середини жовтня. Адже надалі може виникнути нестача палива, його дефіцит і “космічні” ціни на те, що залишилось.
Ви не підготувалися, а опалення зникло. Що робити?
Деякі українці вважають, що заклики готуватися до важкої зими тільки загострюють паніку. Тож якщо ви не підготувалися завчасно, а опалення зникло, треба розуміти, що газу або теплопостачання може не бути кілька годин, день, а може, що його взагалі буде неможливо відновити найближчим часом, зазначає Юлія Перчук.
У випадку відсутності тепла протягом кількох годин, достатнім буде забезпечити мінімальні тепловтрати — щільно позакривати вікна, двері, закрити штори, ізолювати квартиру. Якщо вона велика — зібратися в одній кімнаті і намагатися підтримувати високу температуру лише у ній. Банальні поради також допомагають пережити складні умови, тож якщо у вас вдома немає додаткових джерел опалення, а зникло і опалення, і світло, тоді у пригоді стануть:
- теплий одяг (зокрема термобілизна);
- ковдри і спальники;
- гаряча їжа і напої (за наявності газу чи електрики).
Юлія Перчук наголошує, що взимку треба слідкувати, аби батареї не були затулені важкими шторами, столами чи диванами. Адже меблі також можуть відбирати ваше тепло і знижувати температуру у приміщенні. Аби зекономити, можна вмикати обігрівачі на годину менше, ніж ви звикли зазвичай. “Можна тримати у квартирі нижчу температуру, але менше споживати енергоносія і зменшувати навантаження на мережі”, — зазначає експертка.
Фахівці просять українців не панікувати, але готуватися. Елементарні заходи підготовки, такі як перевірка мереж чи закупівля енергетично легких приладів опалення (кондиціонера чи тепловентилятора) може допомогти запобігти багатьом проблемам взимку, коли знайти за адекватними цінами їх буде вже неможливо.
Авторка: Вікторія Хожаінова; DSnews.ua