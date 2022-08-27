Зима близько. Що потрібно зробити вже зараз, аби захиститися від холоду у разі найгірших сценаріїв з опаленням

В Україні є багато місцевих джерел енергії, які можна використовувати як резервне джерело тепла у приватних будинках. “У жодному разі не треба робити заміну: нехай у вас стоятиме два котли, або котел і піч, або конвектор і газова плита. Хай у вас буде конвектор на скрапленому, нафтовому газі, на пропан бутані. Потрібно використовувати все наявне, щоб у вас була можливість обирати у разі, якщо основне відмовить, буде пошкоджене чи відповідна послуга припинить постачатися з об’єктивних чи суб’єктивних причин. Має бути альтернатива, вибір”, — радить Рябцев.