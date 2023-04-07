Гибель десантников вызвала много разговоров в Костроме, которая расположена примерно в 300 км северо-восточнее Москвы и имеет население около четверти миллиона. Весной прошлого года один местный сайт отметил, что вся продолжавшаяся девять лет советско-афганская война стоила городу 56 солдат.

На карте показаны Кострома в России, где базируется 331 полк, и Ирпень, Буча и Гостомель, где они воевали в Украине.