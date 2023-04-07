Как украинцы похоронили в прямом и переносном смысле репутацию российского “элитного” гвардейского парашютно-десантного ударного полка
Российский город Кострома – одно из мест, где заметны последствия полномасштабного российского вторжения в Украину для РФ. Именно из этого города происходит известный полк, который был в авангарде главных сражений во время вторжения путинской армии на территорию Украины.
BBC Newsnight начала исследовать 331 гвардейский парашютно-десантный полк, который часто называют Костромским десантным полком, вскоре после вторжения в феврале прошлого года. И на его примере видна цена, которую Россия платит за вторжение в Украину. Журналисты BBC подтвердили 39 смертей к апрелю прошлого года, 62 – к концу июля, а сейчас их количество достигло 94.
Для этого они анализировали аккаунты в соцсети “ВКонтакте” и репортажи местных СМИ. Также они провели перекрестные сравнения со спутниковыми изображениями и Google Street View. На одном из видео во “ВКонтакте” показаны солдатские могилы на кладбище к северо-востоку от Костромы. Могилы на видео совпадают с собранными журналистами именами солдат.
Реальное количество погибших 331 полка, вероятно, гораздо больше. Некоторые его солдаты из других городов, что затрудняет отслеживание информации о них. Несколько солдат считаются пропавшими без вести – некоторые из них могут быть среди погибших.
Если учесть тяжело раненых или взятых в плен, то можно предположить, что война в Украине стоила полку нескольких сотен бойцов.
Гибель десантников вызвала много разговоров в Костроме, которая расположена примерно в 300 км северо-восточнее Москвы и имеет население около четверти миллиона. Весной прошлого года один местный сайт отметил, что вся продолжавшаяся девять лет советско-афганская война стоила городу 56 солдат.
На карте показаны Кострома в России, где базируется 331 полк, и Ирпень, Буча и Гостомель, где они воевали в Украине.
Большие потери в Украине поставили перед местными властями сложную задачу. Сергей Ситников, назначенный Кремлем губернатором Костромы, активно пытался убедить людей, что военнослужащие из города получают надлежащее обеспечение и поддержку. Местное телевидение освещало поездки губернатора Ситникова в госпитали, казармы и даже на фронт.
Во время визита на фронт в декабре губернатор Ситников сказал зрителям, что “нам нужно помочь [ребятам], чтобы у них были достойные условия”. Он привез с собой пакеты помощи и дроны.
Губернатор Ситников – ставленник Путина, поэтому вряд ли его можно назвать бунтарем или бесстрашным рассказчиком неудобной правды. Но его готовность побывать на передовой и признавать недостатки даже в зашифрованном виде демонстрирует интересный контраст с его боссом.
Когда пол года назад местное телевидение показало мобилизованных десантников 331 полка на плацу, там также прозвучала достаточно откровенная реплика губернатора Ситникова в их адрес: “Желаю вам крепкого здоровья, успехов, выполнения всех задач… и вернуться домой живыми”.
Призыв десантников, являющийся частью более широкой российской мобилизации, подчеркивает уровень, к которому вторжение в Украину истощило профессиональную армию России, примером которой является 331 полк. На кадрах парада в ноябре показали 150 призывников перед отправкой на фронт.
Когда 331 полк впервые отправили в Украину в феврале 2022 года, у него были две батальонно-тактические группы общим количеством 1000-1200 солдат. Понеся значительные потери во время неудачной попытки добраться до Киева, полк отошел к южнороссийскому гарнизонному городу Белгород, где был доукомплектован прошлым летом.
Дальнейшие действия свидетельствуют о том, что полк побывал во всех основных горячих точках – Изюм в начале лета, Херсон позже, а теперь вернулся на Донбасс. Отслеживая даты, указанные в сообщениях о гибели в соцсетях Костромы, можно определить, когда (и часто где) подразделение использовали для штурма и периоды затишья, когда его снимали с линии фронта, чтобы “зализать раны”. К примеру, большое количество погибших в феврале указывает на то, что части 331 полка участвовали в боях за Кременную.
Каждый раз, когда для пополнения потерь привлекают призывников, в частности, солдат срочной службы, уменьшается как начальный кадровый состав солдат, так и общий размер подразделения. Сейчас на фронте может быть не больше 300-400 человек.
Потери и возвращение тяжело раненых захватчиков вызвали резонанс в их родном городе. Через несколько недель войны один пользователь “ВКонтакте” в отчаянии написал: “Почти каждый день публикуют фотографии наших костромских ребят. Мурашки по спине. Что происходит? Когда это закончится?”
Местные СМИ освещают чествование погибших из Костромы. В декабре на телеканале показали открытие памятной доски погибшему в Украине десантнику 331-го полка Эдуарду Реунову. Стиль этого мемориала и тональность репортажа можно рассматривать как попытку приравнять эту войну к Великой Отечественной, как россияне часто называют Вторую мировую.
Но в соцсетях журналисты нашли более свежие проявления скорби и даже людей, стремящихся отомстить. Там есть изображения солдат, держащих в руках снаряды, на которых написаны сообщения от бывших одноклассников Реунова и, вероятно, его семьи.
В нескольких русских гарнизонных городах наблюдается тенденция, когда жены и матери выкладывают свои фотографии в солдатской форме. Одна мать погибшего десантника из 331 полка со слезами вспоминает Великую Отечественную и добавляет: “Надеюсь, о наших ребятах будут писать”.
Тем, кто подвергает сомнению целесообразность этих жертв, быстро закрывают рот.
“Украина – не моя Родина, наши ребята погибают ни за что”, – написал недавно один пользователь “ВКонтакте” из Костромы. Другой быстро возразил: “Это глупое мнение. Нет смысла писать такие вещи здесь”.
Из освещения деятельности губернатора Ситникова видно, что власти пытаются успокоить тех, кто переживает за убитых и раненых. Непонятно, как широкая российская общественность поддерживает войну, но видео, которое видели журналисты Би-Би-Си, свидетельствует о том, что среди семей оккупантов в Костроме есть значительная солидарность.
Проблемы 331 полка также можно измерить не только потерями личного состава, но и техники – в частности, боевых машин десантной пехоты, известных под названием БМД, которые они использовали в боях.
Сначала, когда 331 полк был в составе продвигавшейся на Киев оперативной группы ВДВ, журналистам было трудно идентифицировать его машины на видео боев. Нарисованная буква V использовалась для идентификации всех подразделений этой оперативной группы, а символ перевернутого треугольника с 3 в центре использовал еще один полк, кроме 331.
По мере того, как продолжались бои, солдаты 331 полка добавили специальную маркировку к букве V на боках своих машин – восклицательный знак, нарисованный рядом с V. Возможно, они сделали это именно для того, чтобы их командиры могли отличить свою броню от техники других полков.
Таким образом журналисты смогли идентифицировать отдельные БМД 331 полка, которые были загружены в вагоны в марте 2022 года после их вывода из Украины. Затем они снова появились на Донбассе во время боев прошлым летом.
Аналитики также идентифицировали по меньшей мере 25 уничтоженных БМД, отмеченных таким образом путем анализа аккаунтов украинских военных в соцсетях.
Как и в случае с погибшими солдатами, эти видимые потери не отображают реальных потерь, поскольку многие другие БМД костромского полка уничтоженные и захваченные, вероятно, просто не попали в соцсети.
В репортаже, который в феврале 2023 года транслировало российское НТВ, показано, как в Луганской области действует “бронетанковая группа” 331 полка. Но это лишь подтверждает впечатление, сложившееся после анализа информации из других источников, что полк выжил только в виде небольших отрядов, способных выполнять отдельные миссии. Судя по видео, этот отряд имеет только три БМД.
Война для почти уничтоженного полка продолжается. О влиянии боев на украинских мирных жителей из российских СМИ вы не узнаете – так же там нет никакого освещения обвинений в военных преступлениях российских солдат.
331 полк обвинили в убийстве сотен украинских солдат во время боев в 2014 году. Для многих украинцев последние потери россиян – это просто свидетельство того, что они получают то, чего заслуживают. Между тем на кладбище Костромы немало свидетельств о цене провала путинского вторжения для России.
Там похоронена также и репутация полка как “лучшего из лучших” – и его мечты о легкой победе.
Автор: Марк Урбан, редактор з питань дипломатії та оборони, BBC Newsnight
Матеріал підготовлений за участю Марії Євстаєвої та Луїса Гарріса-Вайта
Джерело: BBC
Напомним что еще в 2014 году было несколько фактов пленения российских солдат в Украине. Наиболее известный факт — пленение десятерых костромских десантников в Донецкой области. Видеозаписи допросов некоторых из них СБУ вскоре разместила в интернете.