165 тварин загинуло внаслідок масштабної пожежі в Мукачеві

Пожежа сталась вчора, о 23:30 годині у металевому ангарі по вулиці Пряшівська об’їзна.

В Управлінні ДСНС Закарпаття додають, вогнем було знищено крівлю на площі 150 м2. На жаль, через пожежу загинуло 130 голів малих свиней та 35 свиноматок.

Тепер експерти встановлюють причину та збитки пожежі. На гасіння залучались 2 пожежні автівки 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево.

Нагадаємо, днями на Ужгородщині палаючий будинок гасили 3 бригади рятувальників. // ungvar.in.ua