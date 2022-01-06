АМКУ оштрафовал «Ощадбанк» на полмиллиона гривен за автоматическую активацию платных SMS

31 декабря Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Ощадбанк» на сумму 503 552 гривны за подключение платного SMS-информирования пользователей без предупреждения.

Об этом сообщает АМКУ на своем официальном сайте.

Государственный банк назвали монополистом за участие в проекте «Карта киевлянина» .Это связано с тем, что только «Ощадбанк» мог выдавать карты киевлянина пользователям. С июня 2016 года по декабрь 2021-го банк установил главное условие получения карты – обязательное подключение полного SMS-информирования.

З этот период при регистрации карточек в системе дистанционного банковского обслуживания происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирования. При этом банком не предлагались лучшие, конкурентные условия обслуживания «Карты киевлянина».

Следует отметить, что «Ощадбанк» был единственным банком-участником проекта, поэтому держатели соответствующих карт были вынуждены соглашаться на условия банка и терпеть финансовые расходы.

В АМКУ отметили, что банк уже прекратил нарушения и признал вину:

«Определяя сумму штрафа, Комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с Комитетом при рассмотрении дела», — говорится в сообщении.

Преступности.НЕТ